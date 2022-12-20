США намерены наращивать производство вооружений из-за военных угроз со стороны России и Китая

Украинский конфликт и опасения по поводу долгосрочных угроз со стороны РФ и Китая побуждают обе американские партии поддерживать увеличение мощностей США по производству оружия, пишет The New York Times. При этом спрос на вооружения в некоторых случаях становится неотложным, поскольку Вашингтон и его союзники по НАТО стремятся сохранить военные поставки на Украину, не сокращая при этом свои собственные запасы до тревожного уровня.



AP

Перспектива роста военных угроз со стороны как Китая, так и РФ побуждает обе американские партии поддерживать резкое увеличение расходов Пентагона, пишет The New York Times.

Таким образом у производителей вооружений появляется возможность для очередного бума деловой активности, который, вероятно, не ограничится украинским конфликтом.

В ближайшее время должен быть окончательно утверждён национальный военный бюджет США на текущий финансовый год, который, как ожидается, достигнет примерно $858 млрд, что на $45 миллиардов больше, чем запросил президент Байден.

Согласно анализу Центра стратегических и бюджетных оценок, в случае утверждения оборонных расходов на этом уровне средний годовой рост бюджета Пентагона за последние два финансовых года составит 4,3%, и это с учётом инфляции. При этом в период с 2015-го по 2021 год средний рост составлял менее 1% в год.

Расходы на закупки вооружений в следующем году резко вырастут, среди прочего на 55% увеличатся траты на закупку новых ракет для Армии США и на 47% — расходы на закупку вооружений для американских ВМС.

В пятницу Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, оценил это наращивание со стратегической точки зрения, заявив, что украинский конфликт выявил недостатки национальной военно-промышленной базы, которые необходимо устранить, чтобы Соединённые Штаты «имели возможность поддерживать Украину и справляться с непредвиденными обстоятельствами в других частях мира».

Сочетание украинского конфликта и растущего консенсуса по поводу наступления новой эры конфронтации сверхдержав побуждает власти США к усилиям, направленным на то, чтобы военно-промышленная база могла реагировать на всплески спроса. В некоторых случаях этот вопрос становится неотложным, поскольку Вашингтон и его союзники по НАТО стремятся сохранить поставки вооружений на Украину, не сокращая при этом свои собственные запасы до тревожного уровня.

Украинские военные за считанные месяцы израсходовали ракетные запасы, на производство которых у западных поставщиков ушло несколько лет, отмечается в статье. В то же время подрядчики по-прежнему с беспокойством смотрят на инвестирование средств в производство с целью удовлетворить растущий спрос на вооружения, поскольку этот спрос может вновь сойти на нет, когда конфликт закончится или политический курс изменится.

Самым большим препятствием для роста крупных военных подрядчиков, среди которых Lockheed, Raytheon, Boeing, General Dynamics, BAE, Northrop Grumman и Huntington Ingalls Industries, стал поиск достаточных запасов ключевых комплектующих, таких как микроэлектроника и ракетные боеголовки, а также обеспечение постоянного притока новых сотрудников для сборки всех этих компонентов.

Между тем, как пишет The New York Times, противники увеличения военных бюджетов говорят, что они разочарованы.

Военные подрядчики «снова на коне, и Украина просто даёт им ещё один аргумент в пользу того, почему дела должны и дальше идти по нарастающей», — заявил Уильям Хартунг, научный сотрудник аналитического центра «Институт ответственного государственного управления имени Куинси», в котором продвигается политика невмешательства.