 

Зависимость немецких интернет-сетей от Huawei продолжает расти

20.12.2022, 11:36, Разное
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Германия всё больше зависит от телекоммуникационного оборудования, поставляемого из Китая, пишет Der Spiegel, ссылаясь на отчёт фирмы Strand Consult. Отмечается, что доля Huawei в немецкой сети 5G составляет 59%: для сети 4G этот показатель составлял 57%.


AP

Несмотря на растущее беспокойство по поводу китайского присутствия в критической немецкой инфраструктуре, Германия становится ещё более зависимой от компании Huawei в создании сети 5G, чем это было при создании сети 4G, пишет Der Spiegel, ссылаясь на отчёт консалтинговой фирмы Strand Consult.

На данный момент доля Huawei в строящейся немецкой сети 5G составляет 59%, пишет издание: в сети 4G доля Huawei занимает 57%. Der Spiegel напоминает, что многие европейские страны исключили Huawei из своих телекоммуникационных сетей, опасаясь, что китайский концерн может красть данные или иными способами вредить инфраструктуре.

«Есть признаки того, что Германия не воспринимает всерьёз риски безопасности, исходящие из Китая», — приводит издание отрывок из отчёта Strand Consult. Аналитики компании сравнивают нынешнюю ситуацию со строительством «Северного потока — 2», когда Берлин также игнорировал критику и предупреждения от противников проекта. В отчёте сообщается, что доля Huawei в Берлине выше, чем доля в Пекине, где Huawei приходится конкурировать с местными производителями ZTE.

Huawei, в свою очередь, не раз заявлял о том, что его устройства не несут никакой угрозы безопасности, пишет Der Spiegel. Китайский концерн утверждает, что обвинения со стороны США связаны с желанием продвинуть собственные компании, не способные выдержать конкуренцию с Huawei. 


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