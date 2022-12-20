Мнение: На грани «прямого столкновения»?

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Дж.Байдена пыталась выстроить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но не вышло. Отношения США и России стали «более нестабильными и непредсказуемыми».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Неду Прайсу. На официальном сайте МИД России.

Захарова, к примеру, заявила: «…Именно стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию, игнорируя новые геополитические реалии, а также высокомерное нежелание вести серьезный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату. После громкого фиаско в Афганистане Америка все более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие «на земле».

Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения…».



отсюда

Интересный ответ. Прайс говорит про российско-американские отношения. А Захарова развернула тему на Украину. Получается, что кроме Украины никаких других точек соприкосновения у США и России сегодня нет? И эта «точка» сегодня сильно искрит «на грани прямого столкновения»? Это что получается? Раз США, по словам Захаровой, «увеличивают свое военное присутствие «на земле», значит именно там, «на земле», по оценке МИД, видимо, и возможно прямое столкновение армий России и США? На территории Украины?

Я правильно понял Марию Захарову?

Фотография Марии Захаровой отсюда

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