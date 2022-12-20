 

Мнение: На грани «прямого столкновения»?

20.12.2022, 0:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Дж.Байдена пыталась выстроить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но не вышло. Отношения США и России стали «более нестабильными и непредсказуемыми».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Неду Прайсу. На официальном сайте МИД России.

Захарова, к примеру, заявила: «…Именно стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию, игнорируя новые геополитические реалии, а также высокомерное нежелание вести серьезный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату. После громкого фиаско в Афганистане Америка все более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие «на земле».

Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения…».


отсюда

Интересный ответ. Прайс говорит про российско-американские отношения. А Захарова  развернула тему на Украину. Получается, что кроме Украины никаких других точек соприкосновения у США и России сегодня нет? И эта «точка» сегодня сильно искрит «на грани прямого столкновения»?  Это что получается? Раз США, по словам Захаровой, «увеличивают свое военное присутствие «на земле», значит именно там, «на земле», по оценке МИД, видимо, и возможно прямое столкновение армий России и США? На территории Украины?

Я правильно понял Марию Захарову?

Фотография Марии Захаровой отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / Преимущества промышленного пищевого оборудования от Handtmann

09.02.22 / Артисты Росгосцирка выступят на Международном фестивале циркового искусства «Золотой слон» в Испании

30.11.21 / Кому в России положена досрочная пенсия

02.05.22 / Корреспондент NBC побывала на авиабазе, которая занимается отправкой предназначенных для Украины вооружений

28.05.21 / Настасья Самбурская, Маргарита Мамун, Юлия Савичева и другие на премьере фильма “Круэлла”

26.11.21 / Отсидел на убийство, упал с 12-метровой высоты и похудел на 20 кило: что стало с Полежайкиным из “Папиных дочек”

16.12.22 / Скандалы: Андрей Макаревич избавился от бизнеса в России по производству фильмов и сериалов «Мамбо продакшн»

14.10.22 / «Русалка», голливудские волны и челка-косичка: эффектные прически для любого образа и стиля жизни

21.09.22 / Стали известны причины расставания Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне – они вас удивят

07.06.22 / Independent – Великобритания проверит рабочую «четырёхдневку» на практике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика