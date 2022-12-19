Компания Volkswagen тестирует новый Tiguan 2024 в зимних условиях
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Немецкий автогигант Volkswagen проводит тестовые испытания нового кроссовера Volkswagen Tiguan.
Тестовый образец без применения защитной пленки удалось обнаружить на шведских дорогах. Выпущенная новинка обладает видоизмененной радиаторной решеткой, улучшенными бамперами, а также скрытыми выхлопными трубками. По снимкам видно, что новый экземпляр стал существенно габаритнее предшественника. Кроме того, автомобиль получила «парящий» экран мультимедийной системы и цифровую панель приборов.
Под капотом установили гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым мотором. В продаже предложат комплектации с передним или полным приводом. Стоимость нового немецкого кроссовера Tiguan в РФ может составить от 3,37 млн рублей, однако точный прайс пока не объявлен.
Смотреть комментарии → Комментариев нет