 

Компания Volkswagen тестирует новый Tiguan 2024 в зимних условиях

19.12.2022, 12:37, Разное
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Немецкий автогигант Volkswagen проводит тестовые испытания нового кроссовера Volkswagen Tiguan.

Тестовый образец без применения защитной пленки удалось обнаружить на шведских дорогах. Выпущенная новинка обладает видоизмененной радиаторной решеткой, улучшенными бамперами, а также скрытыми выхлопными трубками. По снимкам видно, что новый экземпляр стал существенно габаритнее предшественника. Кроме того, автомобиль получила «парящий» экран мультимедийной системы и цифровую панель приборов.

Под капотом установили гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым мотором. В продаже предложат комплектации с передним или полным приводом. Стоимость нового немецкого кроссовера Tiguan в РФ может составить от 3,37 млн рублей, однако точный прайс пока не объявлен.


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