Компания Volkswagen тестирует новый Tiguan 2024 в зимних условиях

Немецкий автогигант Volkswagen проводит тестовые испытания нового кроссовера Volkswagen Tiguan.

Тестовый образец без применения защитной пленки удалось обнаружить на шведских дорогах. Выпущенная новинка обладает видоизмененной радиаторной решеткой, улучшенными бамперами, а также скрытыми выхлопными трубками. По снимкам видно, что новый экземпляр стал существенно габаритнее предшественника. Кроме того, автомобиль получила «парящий» экран мультимедийной системы и цифровую панель приборов.

Под капотом установили гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым мотором. В продаже предложат комплектации с передним или полным приводом. Стоимость нового немецкого кроссовера Tiguan в РФ может составить от 3,37 млн рублей, однако точный прайс пока не объявлен.