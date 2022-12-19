Мнение: О совершенно шокирующих потерях… Никто не ожидал такого?

Пожалуй, и правда никто не ожидал, что потери окажутся именно такими. Причём только в первые месяцы после начала спецоперации. Что там дальше будет — Бог весть. Но точно не лучше.

И, самое главное, всё это — следствие упорства в неверном решении, чисто политическом. Которое повлекло за собой уже целую длинную цепь решений-следствий наполовину ошибочных, а наполовину вынужденных. И, как обычно, за просчёты политиков придётся расплачиваться простым людям.

Некоторые уже приходят в состояние шока, доставая и открывая казённые отправления из почтового ящика. Боль, гнев, слёзы… И это лишь только начало, увы.

Европа уже потеряла примерно 1 трлн долл. из-за роста цен на энергоносители в результате военного конфликта между Россией и Украиной. И это только начало кризиса, самого глубокого за десятилетия, зловеще прогнозирует агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты. В эту сумму, подсчитанную американским СМИ на основе рыночных данных, входят затраты на компенсацию более дорогой энергии для потребителей и компаний, а также их потери, не покрываемые пакетами помощи. У Breugel есть аналогичная оценка, которая была опубликована в отчёте Международного валютного фонда. По мнению Bloomberg, впереди ещё три года боли и трудностей для Европы.

После этой зимы региону придется пополнять запасы газа практически без импорта из России, который покрывал 40% европейских потребностей. Это усилит конкуренцию за топливо с Китаем и Японией и соответствующим образом отразится на ценах. Основным источником поставок газа из РФ в #ЕС был трубопровод «Северный поток». Однако в конце сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. В результате были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2», который так и не был запущен в строй. Напряжённость на газовом рынке удастся ослабить лишь к 2026 году, когда #США и Катар смогут нарастить свои мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ). Это означает, что высокие цены на энергоносители могут сохраняться годами.

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, хотя правительства смогли помочь компаниям и потребителям справиться с большей частью удара, предоставив помощь в размере более 700 млрд евро, чрезвычайное положение на энергетическом рынке может длиться годами. В условиях роста процентных ставок и вероятного экономического спада в странах #ЕС поддержка, которая в этом году отчасти смягчила удар для миллионов домохозяйств и предприятий, становится всё более недоступной. «Если сложить всё — помощь, субсидии — получится катастрофически большая сумма денег, — сказал Bloomberg Мартин Девениш, директор консалтинговой компании S-RM. — В следующем году правительствам будет намного сложнее справиться с энергетическим кризисом». При этом бюджетные возможности правительств быстро исчерпываются. Около половины государств-членов Европейского союза имеют госдолг, превышающий лимит блока в 60% ВВП.

Что касается «газовой независимости от Кремля». По данным Международного энергетического агентства, Брюсселю удалось сократить спрос на газ на 50 млрд куб. м в этом году. Но морозная погода подвергает энергетическую систему Европы первой настоящей проверке этой зимой. На прошлой неделе сетевой регулятор Германии предупредил, что экономится недостаточно газа, и два из пяти показателей, включая уровень потребления, стали критическими. При этом европейские страны по-прежнему могут столкнуться с дефицитом в 27 млрд куб. м в 2023 году. Еврокомиссия потребовала к 1 февраля держать газохранилища заполненными не менее, чем на 45%, чтобы избежать их истощения к концу отопительного сезона. Но эта задача труднореализуема, если «Генерал Мороз» покажет свой характер. И чем тогда их заполнять?

Да, импорт СПГ в Европу находится на рекордном уровне, а в Германии открываются новые плавучие терминалы для приёма топлива. Но за новый газ Евросоюзу приходится всё острее конкурировать с Китаем и Японией. А более холодная погода в Азии и потенциально сильное восстановление китайской экономики после того, как Пекин ослабил Covid-ограничения, могут обострить конкуренцию и загнать #цены опять к потолку. По расчётам Джейми Раша, главного европейского экономиста Bloomberg, если цены снова поднимутся с нынешних 135 евро хотя бы до 210 евро за мегаватт-час (пик был 345 евро), дополнительные расходы на импорт могут достичь 5% европейского ВВП. А это может привести к тому, что прогнозируемая неглубокая рецессия в Евросоюзе перерастёт в глубокий #спад, сокращающий бюджетные доходы. Из-за чего правительствам, вероятно, придётся свернуть программы субсидирования. Но для таких стран, как Германия, которые опираются на дешёвую энергию для производства широкого спектра промышленных продуктов от автомобилей до химикатов, высокие затраты бизнеса означают потерю конкурентоспособности перед США и Китаем.

И нужно заметить, что возможные потери от экономического спада в ЕС оценки Bloomberg не учитывают. А 5%-й рост издержек производителей и домохозяйств добавит ещё 800-900 млрд евро к совокупным потерям Европы. Образно говоря, она потеряет целую Россию как в прямом, так и в переносном смысле. Объём российского ВВП — 1,8 трлн долл. в 2021 году. К слову, российские потери, вероятно, составят около 100 млрд долл. в год, поскольку ущерб от санкций и сокращения экспорта частично компенсируется ростом цен на энергетические товары и падением оттока капитала из РФ ввиду частичной финансовой изоляции российского бизнеса.

Так много это или мало для Европы — потерять от 6% до 10% своей экономики только из-за нежелания европейских политиков даже обсуждать с Москвой важные для неё вопросы в сфере безопасности и стремления любой ценой «поставить на место» Россию и Путина?

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