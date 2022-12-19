«Не только инфляция» — Le Monde объяснила британские забастовки многолетней провальной политикой консерваторов

Масштабы забастовок в Великобритании напоминают о временах Маргарет Тетчер, однако правительство Риши Сунака встречает их в гораздо более уязвимом положении, чем в своё время Железная леди, пишет Le Monde. На взгляд авторов статьи, общественное недовольство в стране объясняется не только высокой инфляцией, но и политикой жёсткой экономии, используемой консерваторами у власти уже много лет. Вдобавок к этому правящие круги стали заложниками своих несбыточных обещаний, связанных с брекситом, отмечает газета.



AP

Пустые вокзалы, редкие поезда метро, отменённые записи к врачу и отсутствующие машины скорой помощи, — «со времён Маргарет Тэтчер в Соединённом Королевстве не было забастовок такого масштаба», констатирует Le Monde в редакционной статье. В рамках движения, целью которого является индексирование зарплат с учётом инфляции, в общей сложности более 1 миллионов британских рабочих должны прекратить работу до конца года, пишет издание. К бастующим железнодорожникам, почтальонам, таможенникам, сотрудникам багажных отделений аэропортов добавились медсёстры Национальной службы здравоохранения (NHS), а в скором времени, вероятно, очередь дойдёт до врачей начального уровня и учителей.

Как отмечает газета, конфликт, подпитываемый ускоряющимся разрывом между ценами и заработной платой, является также следствием десятилетней политики жёсткой экономии при власти консерваторов, последовательно урезавших доходы работников государственного сектора. Только за последние два года покупательная способность последних снизилась на 7,7%.

Однако, хотя масштаб движения и твёрдость правительства напоминают эпоху правления Железной леди, контекст сильно отличается, пишет Le Monde. Правительство Риши Сунака политически ослаблено после череды скандалов и кризисов, ознаменовавших конец эпохи Бориса Джонсона. Кроме того, страна страдает от значительной нехватки рабочей силы. Вдобавок к этому общественное мнение довольно доброжелательно настроено по отношению к бастующим, а опыт борьбы с пандемией коронавируса способствовал популяризации идеи государственного вмешательства.

Глубокому порыву гнева британцев, славящихся своей выносливостью и хладнокровием, Риши Сунак противопоставляет твёрдость, пишет газета. Он отказывается уступить требованиям о повышении заработной платы, угрожает вмешательством армии для замены парамедиков и законопроектом, обязывающим работников транспорта обеспечивать минимальное функционирование их служб. Он также пытается настроить общественное мнение против забастовщиков, которых обвиняет в организации «хаоса» в преддверии Рождества.

«В период, когда Соединённое Королевство, ставшее самой неравноправной страной в Западной Европе, погружается в рецессию, 3 миллиона британцев с трудом оплачивают свои счета за электроэнергию, а количество продовольственных банков растёт, правительство в Лондоне, похоже, склоняется к идеологии, которая выступает за минимальное участие государства, стремится возложить ответственность за своё бедственное положение на обездоленных и отдаёт предпочтение состоятельным гражданам, демонстрируя при этом свою неспособность ограничить влияние инфляции», — замечает издание.

Британские консерваторы также оказались в плену своих «невероятных, но несбыточных обещаний» по поводу брексита, считает газета. Вместо процветания, суверенитета и международного влияния, которые они обещали обеспечить стране, разорвав отношения с соседями, власти добились только замедления британского экспорта, обесценивания фунта стерлингов, наихудших прогнозов экономического роста среди развитых стран и дипломатической изоляции. К необходимости начать серьёзные переговоры для выхода из тупика социального конфликта теперь добавляется необходимость поиска проекта, способного вернуть Великобритании перспективы и надлежащее место на европейском континенте, заключает Le Monde.