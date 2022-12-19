Как изменится рынок недвижимости в 2023 году: прогноз риелторов

Мировая экономическая нестабильность, порожденная пандемией коронавируса и дальнейшими геополитическими изменениями, ударила, в том числе, по рынку недвижимости в России. Постепенно ситуация нормализовалась – поддержку застройщикам и покупателям оказали власти. Меж тем, большинство квартир оказались не распроданы.

К концу 2022 года в новостройках в среднем было продано порядка одной трети жилья. Риелторы не исключают, что большой объем нераспроданных квартир может свидетельствовать о грядущих проблемах на рынке недвижимости.

Однако Правительство РФ приняло решение продлить льготную ипотеку. Даже при увеличение кредитной ставки на один процент она должна повысить количество сделок по купле-продаже нового жилья. На данный момент объем нераспроданной недвижимости на первичном рынке составляет порядка 66 миллионов квадратных метров.

Данный показатель является максимальным с начала 2020 года. Причин у этого явления множество. Однако власти в 2023 году постараются улучшить ситуацию, для чего профильные ведомства пришли к консенсусу о продлении льготной ипотеки с повышением ставки до 8%.

Эксперты полагают, что при замедлении инфляции потенциальные покупатели на ближайшие пять, а то и семь лет смогут рассчитывать на реальную положительную реальную ставку по кредиту на недвижимость.

Кроме того, в наступающем году при низком спросе можно ожидать снижения цен на жилье. Риелторы отметили, что дисконт может доходить до 25%, однако это значит, что застройщики работаю себе в убыток. Кроме того, клиентам могут предложить бонусы в виде парковочных мест или нескольких лишних квадратных метров.