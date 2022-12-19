 

“Поделись теплом”: москвичи связали для участников СВО более 8,5 тысячи теплых вещей

19.12.2022, 11:40, Разное
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В акции “Поделись теплом” участвовало более 10 тысяч человек в возрасте от семи до 80 лет. Они связали для бойцов варежки, шапки, шарфы и перчатки – всего более 8,5 тысячи теплых вещей, сообщил заместитель главы столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

В акции участвовали лидеры клубов и преподаватели проекта “Московское долголетие”, члены молодежного совета столичного комплекса социального развития, представители городского совета ветеранов, воспитанники центров содействия семейному воспитанию и многие другие неравнодушные.

Посылки направят военнослужащим в ближайшее время. Бойцы получат около пяти тысяч носков, более тысячи варежек и перчаток, а также послания с теплыми пожеланиями, передает портал mos.ru.

Помочь участникам специальной операции и жителям новых регионов может любой желающий. До 8 января в парках Москвы открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Жители столицы могут передать детям из новых регионов сладкие подарки, игрушки, учебные наборы. Для наших военнослужащих принимаются теплые вещи, предметы гигиены и мужские наборы. Все подарки должны быть новыми и в упаковке.

Пункты сбора работают без выходных с 10 утра до 19 вечера. Интерактивная карта расположения штабов доступна на портале mos.ru.


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