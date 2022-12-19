 

«Аэрофлот» откажется от импортных вин на борту в пользу водки с соком

19.12.2022, 11:33, Разное
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С 1 января 2023 года крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» обновляетменю блюд и напитков, которые подают пассажирам во время перелёта.

Теперь даже в эконом-классе будут предлагать бесплатные алкогольные напитки и лёгкие закуски.

Санкции против РоссииНовое меню было разработано с учётом требований диетологов – по рекомендации врачей авиакомпания приняла решение полностью отказаться от импортных вин из-за высокого содержания в них сахара. В Новом году пассажиры смогут сами приготовить себе алкогольные коктейли из натуральной продукции отечественного производства.

– Каждый наш клиент сразу после взлёта получит карту соков не менее чем из десяти позиций, также им будет предложено не менее трёх видов водки и личный шейкер. Таким образом, можно приготовить не менее 30 коктейлей, – рассказал на пресс-конференции генеральный директор Аэрофлота Михаил Полубояринов.

В обновлённом меню сделан упор на блюда русской кухни – всем пассажирам теперь доступны: сало, малосольные огурцы, селёдка, варёная картошка и чёрный хлеб.

Как заверили в руководстве авиакомпании, несмотря на расширение ассортимента бортового питания, стоимость билетов останется прежней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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