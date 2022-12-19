В Рыбинске пройдёт самая массовая зимняя гонка — «Лыжня России»

Принять участие в соревнованиях могут все желающие.

Старт самой массовой лыжной гонке в Рыбинске будет дан 24 декабря. Состязания состоятся в Центре лыжного спорта «Дёмино». Проверить свои силы можно будет на двух дистанциях: 5 и 10 км. К участию организаторы приглашают всех желающих, ограничений по возрасту — нет.

— Зарегистрироваться на соревнования можно двумя способами. Отправить свои данные: фамилию, имя, дату рождения и город на электронную почту СШОР № 4 [email protected] или посетить спортшколу и зарегистрироваться лично по адресу: проспект Генерала Батова, 34. Каждый участник получит стартовый номер и фирменную шапку с логотипом состязаний, — рассказали организаторы.

Торжественное открытие «Лыжни России» состоится 24 декабря в 11:45. Старт пятикилометровой гонки будет дан в 12:00, десятикилометровой — в 12:10. Награждение пройдёт в 13:30. С 08:30 начинает работать комиссия по допуску в пресс-центре. При себе надо иметь паспорт, медицинскую справку и спортивную страховку.

«Лыжня России» – ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны.

Пресс-служба администрации Рыбинска