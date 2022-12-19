Мнение: Критическая расовая теория

(всё будет крайне неполиткорректно, нервным не читать)

А вообще – очередной ЧМ по футболу дает очередную пищу для размышлений всё на ту же неполиткорректную тему: почему в сборной Франции так много негров? А конкретно – в «сборной», представляющей как бы всю Францию, негров 80%, а в самой Франции, по оценкам – лишь 3-5%? И можно усилить: почему так много негров также и в сборной Англии? И в сборной Германии? И в сборной Бельгии?

В принципе, было бы очень интересно увидеть научную работу, в которой бы сравнивали долю тех же негров в составе европейских сборных по футболу с долей чернокожих в общем составе населения соответствующих стран. Но понятно, что такие мечты абсолютно беспочвенны – все исследования такого рода сейчас немыслимы, любой, кто б только заикнулся на эту тему, был бы немедленно заклеймен как «расист» и в соответствии с текущими трендами «культурно отменен».

А жаль, ведь вопрос-то интересный. Особенно учитывая, что тут всё принципе ясно и без каких-то скрупулезных подсчетов: видно невооруженным взглядом, что негров в сборных всегда значимо БОЛЬШЕ, чем в населении. И не только в сборных: в топовых европейских клубах (то есть в сильнейших клубах мира) картина примерно та же – там тоже ОЧЕНЬ много негров. И вывод из этого напрашивается – только его почему-то никто не торопится делать.

Скажем, в СССР почти во всех научных дисциплинах – математике, физике, химии, биологии, филологии и т.п. – традиционно на всем протяжении советской истории было много евреев. В процентном отношении – всегда гораздо больше, чем «просто» евреев во всем населении. Самый естественный вывод из такой закономерности, правда, никто никогда не делал – что евреи просто умнее основной массы населения, вот поэтому и преобладают среди ученых. Вместо этого были популярны всякие «теории заговора» – что «у евреев мафия», «они своих тянут», «не дают пробиться русскому человеку» и т.д. До сих пор многие у нас уверены, что такое выглядит правдоподобнее (что, впрочем, лишний раз говорит об их уме и, следовательно, о верности первоначального вывода).

Однако в случае с неграми в европейских сборных ситуация еще проще и прозрачнее! Потому что даже самые отъявленные расисты и негроненавистники в Европе пока не додумались до того, чтобы объяснять «черноту» своих сборных тем, что «негры тянут друг друга», «у них своя мафия», «негры не дают пробиться белым футболистам» и т.д. Понятно, что негров в основном отбирают в свои команды белые тренеры и скауты – предпочитая их, таким образом, аналогичным игрокам с другим цветом кожи. Почему? Да потому что они лучше играют!

То есть – можно сколько угодно прятать голову в песок и в упор не видеть закономерности, но все ж с каждым годом она все более навязчиво лезет в глаза, и сборная Франции – просто наиболее яркое и бесстыдное подтверждение: 5% черных в стране – 80% в сборной! Причина очевидна: негры лучше играют в футбол.

И в баскетбол.

И в бокс.

И бегают явно быстрее.

А это значит, что мировой футбол и дальше продолжит «чернеть» со страшной силой. Собственно, нынешний прорыв сборной Марокко в четверку лучших в мире – очередное подтверждение «наступления Африки». Расовый вопрос в дверь – а он в окно. Не знаю когда, но когда-то придется признать, что почти во всех видах спорта черные просто ЛУЧШЕ. Они быстрее, сильнее и (главное) координированнее. С ними могут бороться на равных только редкие белые ГЕНИИ – типа Месси.

Но новая восходящая суперзвезда футбола – Мбаппе – не зря так похож на Пеле. Ведь у Пеле тоже явные черные корни.

И тут – еще один интересный вопрос: почему эта тема «превосходства черных» в футболе всячески «замыливается», почему ее не признать прямо? Ведь это же вроде бы вполне в мейнстриме «повесточки» – BLM, все дела… В Англии до сих пор команды – уже два года – «преклоняют колена» перед каждым матчем в знак «вины белых перед чернокожими»; почему ж в рамках той же самой вины не признать превосходство черных в «физике», во всем, что связано с телом?! Это ведь должно быть очень толерантно?

Нельзя. Видимо, властители дум боятся открыть таким образом ящик Пандоры – положив начало вообще СРАВНЕНИЮ разных рас по разным параметрам. Это – в принципе запретная тема. Не дай бог – докажут превосходство в физических параметрах, а потом возьмутся за какие-нибудь аналитические способности, когнитивные функции… Не, нафиг, нафиг!

Лучше делать вид, что «разницы нет». И стоять на этом насмерть, не останавливаясь перед репрессиями по отношению к любым, кто покусится.