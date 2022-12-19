Всё больше взрослых американцев живут со своими родителями, и последние этому не рады

Доля взрослых американцев, живущих со своими родителями, за последние годы увеличилась, пишет The Hill. Причём, как отмечает издание, родителям эта ситуация не нравится, а серьёзная часть из них считает такое положение дел вредным для общества.



AP

В последние годы доля взрослых американцев, живущих со своими родителями, увеличилась, пишет The Hill. И, как отмечает издание, родителям это не нравится.



Как показал недавний опрос Pew, 40% отцов считают вредной для общества ситуацию, когда у родителей живут их взрослые дети, и только 12% считают, что это хорошо. Матери разделяют негативную точку зрения, хотя и в меньшей степени.

В условиях экономического спада появилась куча новых статей, в которых родителям даются советы по животрепещущим вопросам о том, должны ли их взрослые дети платить арендную плату за проживание и, если выражаться более прямолинейно, «как заставить своих взрослых детей съехать».

COVID-19 привёл к тому, что взрослые дети в беспрецедентном количестве вернулись обратно в «родительские гнёзда». Во время пандемии множество молодых миллениалов и взрослых представителей поколения Z бежали от своих соседей по комнате из тесных городских квартир в просторные дома в малонаселённых пригородах.

По данным последней переписи, в 2020 году доля взрослых американцев в возрасте от 25 до 34 лет, живших со своими родителями, достигла исторического максимума: 22% мужчин и 13,4% женщин.

С тех пор цифры уменьшились, но ненамного. В 2022 году вместе со своими родителями живут 19% мужчин и 12% женщин в возрасте от 25 до 34 лет.

Как отмечает издание, взрослые дети с хорошей работой могут максимально эффективно использовать преимущества жизни в отчем доме, накапливая сбережения и выплачивая долги, при этом они платят за еду и кров либо мало, либо вообще ничего.

Однако возвращение в дом, где прошло детство, также может спровоцировать кошмар наяву: могут вернуться былые разногласия, обязательно будут нарушаться границы личного пространства и, конечно же, неизбежно появится ощущение того, что с вами обращаются как с ребёнком.

Для молодых американцев в возрасте от 18 до 24 лет возвращение из колледжа в свою комнату в родительском доме стало уже установившимся, хотя и несколько унизительным обрядом посвящения. Данные переписи показывают, что с 2011 года более половины мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет постоянно живут со своими родителями, пишет The Hill.