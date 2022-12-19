CBS – в конгрессе планируют выдвинуть против Трампа беспрецедентные обвинения

В начале следующей недели комитет палаты представителей, расследующий прошлогодние беспорядки в Капитолии, собирается рекомендовать Минюсту привлечь 45-го президента США к уголовной ответственности. Группа законодателей инкриминирует экс-главе Белого дома организацию мятежа, воспрепятствование официальному разбирательству и заговор с целью введения американского правительства в заблуждение, передаёт CBS News.

Мы начинаем наш утренний выпуск со значительного события, связанного с комитетом палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января. Как впервые сообщил Politico, в понедельник комитет будет рекомендовать беспрецедентные уголовные обвинения против Дональда Трампа. Конгрессмены передадут Министерству юстиции как минимум три обвинения против бывшего президента вместе с их подробными обоснованиями.

Корреспондент вашингтонского бюро CBS News Кристина Руффини поделится с нами самой последней информацией. Кристина, доброе утро.

КРИСТИНА РУФФИНИ, корреспондент CBS News: Доброе утро, Дана. Что ж, после 10 слушаний комитет даст свои окончательные рекомендации, которые также могут включать рекомендации для обвинения других бывших членов ближайшего окружения Трампа, включая экс-главу администрации Марка Медоуза и его поверенного Руди Джулиани.

ЛИЗ ЧЕЙНИ, вице-председатель комитета по расследованию штурма Капитолия: Ключевой причиной (беспорядков. — ИноТВ) 6 января был один человек — Дональд Трамп.

Как сообщается, после опроса более тысячи свидетелей о событиях, приведших к беспорядкам в Капитолии, комитет, расследующий штурм Капитолия 6 января, проголосует за то, чтобы рекомендовать Министерству юстиции предъявить обвинения бывшему президенту Трампу.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Мы пойдём к Капитолию!

ЗОИ ЛОФГРЕН, конгрессвумен и член комитета: Я не собираюсь забегать вперёд комитета, но просто скажу, что, по моему мнению, его участники убедились в ценности расследования.

Член комитета Зои Лофгрен говорит, что группа также обнародует большинство своих выводов.

ЗОИ ЛОФГРЕН: Мы намерены опубликовать 98 процентов или больше того, что было собрано в отчётах комитета, да.

Потенциальные обвинения против Трампа включают организацию мятежа, воспрепятствование официальному разбирательству и заговор с целью введения американского правительства в заблуждение.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Я думаю, что они вели дело с той серьёзностью, которой оно заслуживает. Ведь фактически речь идёт о нашей национальной безопасности.

В причастности к беспорядкам 6 января официально обвинили более 930 человек. В их число входит 43-летний Дуглас Дженсен, один из самых известных участников тех событий. На этих кадрах он возглавляет толпу, преследующую офицера полиции Капитолия Юджина Гудмана. Вчера судья приговорил Дженсена к пяти годам лишения свободы.

АДАМ ШИФФ, конгрессмен: Я думаю, мы все согласны с тем, что здесь есть доказательства преступления.

На прошлой неделе в программе Face the Nation конгрессмен Адам Шифф отказался называть имена тех, кто может быть в списке рекомендаций комитета (помимо Трампа. — ИноТВ).

АДАМ ШИФФ: Мы смотрим на объём улик, которые у нас есть против отдельных лиц, на то, к каким результатам приведёт рекомендация.

КРИСТИНА РУФФИНИ: Также на повестке дня налоговые отчёты Трампа, которые изучает бюджетный комитет палаты представителей. Он также может опубликовать эти документы или часть из них в начале следующей недели. Мишель?

Кристина, спасибо.

Дата публикации 18 декабря 2022 года.