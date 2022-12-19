WP – французы отказались от бойкота ЧМ в Катаре после успехов своей сборной

Во Франции многие болельщики бойкотировали чемпионат мира по футболу в Катаре из-за нарушений прав человека и пагубного влияния на окружающую среду, однако пересмотрели своё решение после успехов национальной сборной, пишет The Washington Post. Несмотря на скандалы и взятки, чемпионат стал редкой возможностью объединиться и приятно провести время на фоне экономического и энергетического кризиса.



AP

Перед началом чемпионата мира по футболу в Катаре в прошлом месяце четверть французских болельщиков сказала во время соцопроса, что они планируют бойкотировать это скандальное мероприятие, рассказывает The Washington Post. Всеобщее негодование вызвало отношение к представителям сообщества ЛГБТ+ и работникам-мигрантам в принимающей ЧМ стране, а также углеродный след от проведения соревнования. Однако теперь, когда национальная сборная вырвалась в финал, Франция готовится к субботнему матчу с Аргентиной, быстро отбросив моральные принципы.

«Французы, скорее всего, не верили, что сборная продвинется так далеко», — предполагает исследователь истории футбола Лоран Грюн, который решил не смотреть чемпионат. В его собственной семье даже те, кто раньше присоединился к бойкоту, уже сдались.

Среди фанатов, которые будут смотреть финал, — президент Эммануэль Макрон. В среду он уже летал в Катар на полуфинал и планирует новую поездку на выходных. «Я поддерживаю французскую сборную и думаю, что французы тоже поддерживают», — заявил Макрон в четверг. Глава Франции стал одним из немногих европейских лидеров, которые в этом году присутствовали на ЧМ. При этом его недавнее заявление о том, что «спорт не следует политизировать», по мнению издания, отражает настроения, господствующие среди французских болельщиков в последние дни чемпионата. Для тех, кто сомневался, высказывание президента послужило основанием для нарушения бойкота.

В среду, когда Франция обыграла Марокко в полуфинале, телетрансляцию смотрел 21 миллионов французов — согласно новостному агрегатору Médiamétrie, это самое большое число зрителей с 2006 года. «Очевидно, эффект бойкота не проявился», — заметил в интервью агентству AFP специалист по телерейтингам.

Однако этические вопросы к соревнованию угасли не до конца, отмечается в статье. Поездка Макрона подстегнула некоторых из его политических оппонентов, которые месяцами призывали бойкотировать чемпионат мира. Так, в среду группа левых депутатов провела минуту молчания в память о работниках-мигрантах, погибших в Катаре до начала соревнований. В отличие от прошлых ЧМ, крупнейшие города — Париж, Бордо, Марсель и Страсбург — не покажут финал на огромных экранах в зрительных зонах. Ожидается, что парижские бары будут переполнены, а многим фанатам не найдётся места.

Защитники бойкота указывают на моральные обязательства, которые во Франции могут проявляться сильнее, чем в других странах. В прошлом месяце газета Le Monde сообщила, что ведётся расследование о том, какую роль сыграли французские официальные лица, включая экс-президента Николя Саркози, в поддержке заявки Катара на проведение чемпионата мира. Недавно действующих и бывших официальных лиц ЕС также обвинили в том, что они брали взятки от Катара, и на этом фоне правительство Макрона столкнулось с призывами ограничить влияние этой страны во Франции. Ранее в этом году заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан заявил, что обустройство зрительских зон в столице «не обсуждается». В качестве причин он назвал тяжёлые рабочие условия в Катаре и вред окружающей среде от проведения чемпионата, а также то, что фанатам пришлось бы стоять на морозе, потому что соревнование проводится зимой, а не летом, как обычно.

В то же время мэр города Сен-Назер Давид Самзун заявил, что бойкотировать ЧМ было бы «нерационально». В интервью он обвинил власти Катара в «несоблюдении прав человека» и раскритиковал чемпионат за пагубное влияние на экологию, однако при этом назвал бойкот со стороны парижской мэрии «лицемерным». В отличие от многих других городов в Сен-Назере финальную игру в воскресенье покажут в зрительной зоне. Самзун отметил, что Европа переживает экономический кризис, энергетический кризис и военный конфликт у порога, поэтому чемпионат мира по футболу стал редким шансом «объединить людей и приятно провести время».