 

День памяти Николая Чудотворца: что нельзя делать 19 декабря

19.12.2022, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ

19 декабря по новому стилю христиане вспоминают день кончины Николая Чудотворца. В народе этот православный праздник называют Никола Зимний. Святителя Николая называют чудотворцем за дела, которые он творил для людей при жизни, а также за те, которые продолжает совершать после смерти для тех, кто ему молится и почитает.

С древних времен Николай Чудотворец почитался как спаситель моряков и путешественников, а также несправедливо осужденных и детей. На западе образ святого Николая воплотился в виде Санта Клауса, которого почитают перед Рождеством. (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай). Именно он дарит подарки детям и является их помощником и покровителем.

Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары, в Ликии в Малой Азии. В те времена это была греческая колония. Родители Николая были богатыми, они верили в Бога и помогали нуждающимся. Николай с малых лет верил в Христа и был боголюбивым. Когда он вырос, то стал проповедником и чтецом, а после священником. Николай Чудотворец или Угодник умер около в 345-351 годов.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

19 декабря 2022 года идет Рождественский или Филиппов пост. В этот православный праздник принято угождать добрым людям. Так же, как Николай Угодник дарил подарки. Так повествует история о чуде, которое совершил Николай Угодник – спас от греха семью бедного человека, который жил в Патарах.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя употреблять в пищу мясо, так как идет пост. Также в этот день нельзя отказывать просящим в помощи. Запрещено в этот день ругаться и конфликтовать, иначе ссора затянется надолго.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.22 / До конца года в Москву поступят еще 33 электробуса

21.07.22 / Компания SUZUKI представила новый кроссовер GRAND VITARA 2022 года для рынка Индии

22.11.21 / Прическа, зубы, лишний вес: американцы расстроены изменением внешности партнеров в пандемию

15.07.22 / Дед и внук погибли в аварии в Югре

26.07.22 / Завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина – Собянин

20.12.20 / Спиритизм, уиджи, психография. Как вызывали духов в старину?

26.11.20 / Актриса сериала “Родком” Галина Безрук: “Быть неидеальными – это нормально”

18.11.22 / Чья «телега»?

16.06.21 / Старше, младше или ровесник: как разница в возрасте может повлиять на ваши отношения с мужчиной

25.11.21 / Гузеева, уймись уже, а? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика