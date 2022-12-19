 

День памяти Николая Чудотворца: что нельзя делать 19 декабря

19.12.2022, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ

19 декабря по новому стилю христиане вспоминают день кончины Николая Чудотворца. В народе этот православный праздник называют Никола Зимний. Святителя Николая называют чудотворцем за дела, которые он творил для людей при жизни, а также за те, которые продолжает совершать после смерти для тех, кто ему молится и почитает.

С древних времен Николай Чудотворец почитался как спаситель моряков и путешественников, а также несправедливо осужденных и детей. На западе образ святого Николая воплотился в виде Санта Клауса, которого почитают перед Рождеством. (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай). Именно он дарит подарки детям и является их помощником и покровителем.

Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары, в Ликии в Малой Азии. В те времена это была греческая колония. Родители Николая были богатыми, они верили в Бога и помогали нуждающимся. Николай с малых лет верил в Христа и был боголюбивым. Когда он вырос, то стал проповедником и чтецом, а после священником. Николай Чудотворец или Угодник умер около в 345-351 годов.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

19 декабря 2022 года идет Рождественский или Филиппов пост. В этот православный праздник принято угождать добрым людям. Так же, как Николай Угодник дарил подарки. Так повествует история о чуде, которое совершил Николай Угодник – спас от греха семью бедного человека, который жил в Патарах.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя употреблять в пищу мясо, так как идет пост. Также в этот день нельзя отказывать просящим в помощи. Запрещено в этот день ругаться и конфликтовать, иначе ссора затянется надолго.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.20 / Что, если бы не было Французской революции

19.01.22 / Свора

02.06.22 / 90 процентов «бесплатных» VPN-сервисов принадлежат правительству Китая

11.02.22 / Кристина Орбакайте спела в дуэте со своей дочерью Клавдией

31.07.22 / Правительство увеличило квоту на экспорт черных металлов и металлолома

18.10.22 / После смерти человек продолжает слышать

12.09.21 / Свыше трети игрушек с крупнейших маркетплейсов мира опасны для жизни

09.11.22 / Мнение: …Будет полным наконец

28.10.22 / Активисты напали на «Девушку с жемчужной серёжкой»

24.06.21 / Что говорит Библия о питании христиан: является ли нездоровая еда грехом и какие продукты под запретом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика