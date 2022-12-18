Особенно он напрягает при покупке еды в магазине: опасен ли конденсат на упаковке с продуктами и как от него избавиться

Конденсат в упаковке с пищевыми продуктами – явление частое. Особенно настораживает еда, которая продается в таком виде в магазине. Мы не знаем происхождения такого продукта и насколько он безопасен. Но и в домашних условиях при подготовке еды про запас с использованием пластиковых контейнеров мы тоже допускаем вероятность запотевания стенок тары. Насколько оправданы страхи перед конденсатом и как предотвратить его появление?

Что такое конденсат

Как и в случае любого другого конденса, речь идет о мелких каплях воды. Образуются они из водяного пара, который, в свою очередь, был результатом остывания теплой пищи. Поэтому можно с высокой долей вероятности встретить запотевший пластиковый контейнер с едой именно в холодильнике, куда был отправлен еще теплый продукт.

Безопасны ли продукты в упаковках с конденсатом

С чем точно можно согласиться, так это с неприглядностью самого вида запотевшей упаковки. Но ключевой вопрос в том, насколько безопасна будет еда внутри. Как влияет конденсат на нее?

Капли воды действительно могут изменить состояние продукта, например увлажнив его. Но принципиально качество пищи не изменится. Избыток воды как таковой безопасен в продуктах питания, поэтому нет никакого смысла избавляться от еды в запотевшей упаковке только лишь по этой причине.

Другое дело, что и пользы конденсат не приносит, а в некоторых случаях просто может доставить неудобства при обращении с продуктом. К тому же некоторые продукты рекомендуется заранее защищать от конденсата для поддержания их изначального срока годности.

Меры по предотвращению образования конденсата

Как уже было сказано, запотевание упаковки с едой происходит по той причине, что продукт еще не остыл. То есть самым простым способом избежать конденсата будет выдержка паузы до момента, когда приготовленная пища полностью остынет. В это время мы никак ее не накрываем и не упаковываем. Однако для долгого хранения еду в любом случае придется накрывать, чтобы переносимые по воздуху бактерии и прочие микроорганизмы не оседали на ее поверхности. Но делаем это только после полного остывания еды. В этом случае конденсата удастся избежать.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Альтернативный способ можно применять в случаях, когда ту самую паузу выдержать нельзя и продукт необходимо изолировать сразу после приготовления. На помощь придет упаковка с вентиляцией. То есть без создания полной герметичности, например применение упаковки с дырочками для воздуха.

Как хранить продукты в холодильнике

Есть еще несколько правил, которые позволят уберечь еду от микробов и продлить срок ее хранения в условиях охлаждения:

Не подлежащие тепловой обработке продукты (сыр, масло, колбаса) не должны контактировать с овощами, сырым мясом, яйцами и рыбой. Полуфабрикаты желательно не хранить вместе с готовыми продуктами. Для изоляции продуктов от воздуха можно использовать фольгу, пищевую бумагу (пленку) и другие упаковочные средства, которые предотвратят впитывание нежелательных запахов и не допустят высыхания содержимого. Теплую и тем более горячую пищу в принципе лучше не хранить в холодильнике. Во-первых, ее присутствие здесь ухудшит условия для содержания других продуктов, а во-вторых, техника будет требовать больше энергии для охлаждения. Стоит обратить внимание на возможное разделение зон холодильника в зависимости от поддерживаемой температуры. Поскольку у разных продуктов разные требования к охлаждению, правильное их распределение по соответствующим зонам может также повысить эффективность хранения.

И также не стоит забывать, что многие продукты можно хранить без холодильника. Например, это могут быть консервированные продукты, крупы, хлебобулочные изделия и т.д.

Заключение

Чтобы не разочароваться в характеристиках продуктов питания после длительного хранения, необходимо приложить достаточно усилий для создания благоприятных условий их содержания. Исключение конденсата как раз является одной их таких мер гарантии безопасности пищи. Еще на этапе упаковки еды важно продумать технологию ее хранения с самых ранних стадий. Контроль теплового режима с учетом дальнейших температурных перепадов будет крайне важен. Также стоит учитывать характеристики средств и материалов для обеспечения хранения продукта.