N-TV – из-за растущей тенденции к независимости Великобритания рискует превратиться в Маленькую Англию

Шотландия не получила от Лондона разрешения на проведение референдума о независимости, однако сторонники самоопределения не сдаются, отмечает немецкий телеканал N-TV. У них всё ещё есть шанс, и одна из причин тому — брексит, в результате которого вопрос об отделении всё более открыто обсуждается уже не только в Шотландии, но также в Северной Ирландии и Уэльсе. Если такая тенденция сохранится, Великобритания рискует превратиться в Маленькую Англию.



AP

Постановление высших британских судей однозначно: без согласия Лондона на проведение референдума Шотландия остаётся частью Соединённого Королевства, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Такого согласия получено не было, дело закрыто. Но так ли это? Вовсе нет, подчёркивает N-TV. Сторонники независимости в самой северной части страны по-прежнему считают, что у них есть шанс — и у них есть на это причины. Дело в том, что они не одиноки: в Северной Ирландии и даже в Уэльсе вопрос об отделении обсуждается всё более открыто. Одна из причин этого везде одинакова — это брексит. Великобритания уже давно разделилась, считает N-TV, подкрепляя это обзором ситуации в разных частях страны.

Так, по вопросу Шотландии Верховный суд постановил, что региональный парламент не может назначать референдум о независимости без одобрения Лондона. Таким образом, план шотландского лидера Николы Стёрджен по проведению референдума в октябре 2023 года отпадает. Однако сторонники независимости не сдаются. Шотландская национальная партия (ШНП) Стёрджен указывает на то, что во всех опросах, проведённых после решения Верховного суда, большинство высказалось за отделение.

ШНП и зелёные, которые также хотят привести независимую Шотландию обратно в ЕС, уже доминируют в региональном парламенте. Сейчас Стёрджен хочет превратить следующие всеобщие выборы в Великобритании, запланированные на 2024 год, в своего рода референдум. Если большинство шотландцев выберут партии, выступающие за независимость, это будет явным волеизъявлением граждан, считает она. Лондон должен ответить на эту демократическую волю. Возможно, это последний шанс Стёрджен на долгое время.

Что касается Уэльса, на протяжении сотни лет этой частью страны управляет Лейбористская партия — и она однозначно выступает за Союз. Тем не менее в тени шотландцев в Уэльсе также набирают обороты тенденции к независимости. Родственная ШНП партия Plaid Cymru является партнёром лейбористов по правительству и проталкивает Независимую комиссию по конституционному будущему Уэльса. Их вывод: независимость была бы одним из трёх «работоспособных» решений, отличных от нынешнего положения дел. По данным опросов, чуть менее трети местных жителей сейчас выступают за отделение.

Казалось бы, это не так много, но в последние годы число сторонников отделения значительно возросло. В Шотландии примерно 15 лет назад были такие же показатели — и сейчас баланс там изменился. Прежде всего, валлийцев беспокоит тот факт, что во многих вопросах последнее слово остаётся за правительством в Лондоне. Этому способствовал и скандальный курс Консервативной партии в британской столице. На референдуме по брекситу в 2016 году большинство жителей Уэльса проголосовали за выход, но ситуация давно изменилась.

В Северной Ирландии, где ранее шла гражданская война, положение взрывоопасное, продолжает N-TV. Она была основана порядка 100 лет назад как бастион протестантских сторонников союза с Великобританией, однако сегодня в Северной Ирландии проживает больше католиков. Они традиционно выступают за объединение с государством ЕС Ирландией. Такое развитие событий делает вероятным проведение референдума в ближайшие несколько лет. Если послушать разговоры в столице Ирландии Дублине, может сложиться впечатление, что единственный вопрос заключается в том, когда произойдёт слияние. Согласно последнему опросу, две трети ирландцев проголосовали бы за.

Но в самой Северной Ирландии ситуация иная. За то, чтобы остаться в составе Великобритании, проголосовало бы не только подавляющее большинство протестантов, но и пятая часть католиков. Эксперты определили важный фактор, влияющий на такие результаты, — это страх перед новыми волнениями. С одной стороны, речь идёт о терактах республиканской террористической группировки, с другой — неспокойно и на лоялистской стороне. Журнал Purple Standard, который считается рупором террористической группировки UVF, недавно предупредил, что руководство больше не в состоянии сдерживать разъярённых новобранцев.

Речь идёт о последствиях брексита: с точки зрения сторонников союза, договор между ЕС и Великобританией ставит под угрозу связи между Белфастом и Лондоном, потому что с помощью этого так называемого североирландского протокола в Ирландском море была создана таможенная граница. Они сопротивляются этому всеми силами. Это парализует Северную Ирландию.

Англия — самая большая часть страны — и единственная, которая не имеет собственного правительства или парламента. Вместо этого центральное правительство и британский парламент принимают решения одновременно. Пока это почти никого не беспокоит. Неудивительно, говорят критики, ведь Англия — это большая опора для Консервативной партии, которая десятилетиями не может закрепиться в Уэльсе и Шотландии. Поэтому тори всё активнее проводят националистически-английскую политику, которая привлекает прежде всего их избирателей. Опасность заключается в том, что если эта тенденция сохранится, то через несколько лет Великобритания может превратиться в Маленькую Англию, заключает немецкий телеканал N-TV.