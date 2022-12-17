Aegyo sal: необычный корейский макияж глаз, который проявляется, когда вы улыбаетесь

Модницы из Южной Кореи при создании макияжа глаз создают эффект небольшой припухлости на нижнем веке. По их мнению, тогда взгляд становится более дружелюбным, выразительным. Такой элемент макияжа называется Aegyo sal. Если дословно перевести данное словосочетание на русский, то получится «глаз улыбается». Разбираемся, как добиться подобного эффекта и сделать корейский макияж глаз.

Символ юности и красоты

Акцент на жировой прослойке нижнего века не нужно путать с мешками под глазами после бессонной ночи. Если в последнем случае мешки будут темного, серого оттенка и создадут болезненный и малопривлекательный внешний вид, то в случае с Aegyo sal наоборот. Кореянки считают, что небольшая складочка под нижним глазом (когда на лице улыбка) — это мило, красиво, это будто символ юности.

Вы будете удивлены, но девушки из Южной Кореи настолько помешаны на внешности, что готовы даже лечь под нож пластического хирурга, чтобы сделать такие складочки из жировой ткани под глазами (чтобы не приходилось каждое утро ее рисовать).

Техника

Пластика — это, конечно, крайняя мера. Нарисовать припухлости под глазами можно и с помощью косметики. Для этого улыбнитесь и посмотрите, где образуется складочка снизу под глазом. С помощью аппликатора для теней (или кисточки) нарисуйте тонкую линию. Она будет служить контуром, за который нельзя выступать.

Теперь нужно придать жировой складке объема за счет теней более светлого оттенка. Они должны быть очень светлые (но не белые), на тон или два светлее вашей кожи, и немного блестящими, чтобы появился жирноватый блеск. Ими закрасьте пространство между проведенной контурной линией и линией роста ресниц.

Собственно, эффект улыбающихся глаз уже готов. Теперь вы можете завершить свой макияж в привычной вам манере (нарисовать сверху стрелки, нанести тени, накрасить ресницы).

Нюанс в том, что нижние веки вы больше не трогаете и ничем их не закрашиваете. Можете только покрыть тушью нижние ресницы.