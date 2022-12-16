Не надо злиться, успокойтесь – Личное мнение

Есть много людей, которым постоянно что-то не нравится. Казалось бы, ну это — мелочь, чего ты нервы тратишь? Так — нет же, волнуются, ругаются, расстраиваются.

У меня подруга такая.



Фото: Соцсети

Начал у неё под прошлый Новый год сосед ремонт. Нет, ну а чего? Нормально.

Порадовать себя человек хочет под праздник. Начать жизнь, так сказать, с чистых обоев.

А подруга вопит — шоркает ей сосед по стенам. А как дрель включил, так та вообще все нервы себе испортила.

Соседу, впрочем, всё равно — он ремонт сделал к февралю, сидит на новом ковре довольный. Любуется. А подруга всю зиму себе нервы трепала.

Зачем?

Вот специально для таких людей — и не только для них, а для всех любителей тишины! — я рекомендую наушники. У тюменской марки CGPods есть наушники-берушники — с функцией беруш. Кстати — удобная вещь.

Но не в тишине их главное преимущество. Наушники CGPods — мировые рекордсмены!

Рекорд первый — самый большой динамик в мире, 10 мм. На 40% больше, чем у самых раскрученных ушей. А чем больше динамик, тем сочнее и громче звук — это законы физики!

Рекорд второй — самая антропометрически выверенная форма наушников. В отличие от многих других «капелек», CGPods не жмут в ушах, поэтому их можно носить весь день напролёт, не снимая.

Рекорд третий — самая грамотная развесовка ножки наушника. CGPods надёжно сидят в ушах, даже при активных движениях. Сталкивались с тем, что ваши наушники выпадают? О том и речь, а си-джи-подсы не выпадут.

Рекорд четвертый — самый крепкий кейс из профессионального авиационного алюминия (у новинки 2022 — CGPods X). Футляр выдерживает 220 кило — на такой не страшно случайно сесть или наступить.

Ну, и рекорд пятый: CGPods — самые первые и единственные в мире БЕРУШНИКИ 3 в 1:

• Наушники с качественным звучанием.

• Гарнитура с безупречной передачей голоса.

• Беруши! Благодаря активному двойному шумоподавлению CGPods, можно «отключиться» от посторонних звуков и обеспечить себе полную тишину в самолёте, в офисе, на улице или дома.

И продаются наушники буквально за копейки: 5 тысяч рублей, и они — ваши.

Это — честная прямая цена производителя. CGPods продаются только онлайн, без наценок розницы и перепродавцов. Каждый рубль потрачен на реально нужные вещи: полезные функции и качественные комплектующие.

Третий год подряд тюменская марка обгоняет по росту интереса пользователей мировых гигантов и, по данным Яндекса, на начало 2023 года CGPods по-прежнему остаются самыми востребованными беспроводными наушниками среди россиян. И наверное самым желанным подарочком на Новый год.

Заказать самые новогодние и самые рекордные наушники CGPods можно на официальном сайте тюменской марки. По моему промокоду MIRO1222 — скидка 200 рублей.

Доставка по России, в Беларусь и Казахстан. Гарантия – 1 год. В случае чего, наушники не чинят, а сразу меняют на новые. Без заморочек и бюрократии.

А вам насколько нужна тишина?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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