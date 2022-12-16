 

“Орала так, что себя не слышала”: Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности

16.12.2022, 9:05, Разное
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Звезда шоу “Давай поженимся”, пожалуй, многим запомнилась, благодаря своим острым фразочкам и неумению держать язык за зубами. Даже с участниками программы она могла быть довольно резкой, а еще никогда не стеснялась в грубой форме отвечать своим недоброжелателям в социальных сетях. Неудивительно, что нередко Ларису Гузееву в комментариях называют “хабалкой”.

Но если теледива такая на публике, то какая же она дома, в кругу семьи? Об этом брюнетка сама решила рассказать в своем личном блоге, благодаря чему ее жуткие истерики стали достоянием общественности. В преддверии Нового года артистка вдруг разоткровенничалась насчет отношений с детьми и призналась, что нередко ругала своих наследников.

Правда, конфликты и истерики из-за проделок детей обычно заканчивались лишь криками, а наказаний никаких не было, хотя Лариса Гузеева грозилась это сделать.

“Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления”, – призналась теледива.

О некоторых своих словах брюнетка, как оказалось, жалеет до сих пор. Поклонники в комментариях отметили, мол, хорошо, что звезда ограничивалась лишь словесной карой в отношении своих отпрысков. Но Лариса Гузеева ответила им, что ор, который слышали ее дети, это самое страшное наказание.


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