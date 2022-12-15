 

Разведенная с Меладзе беглянка Брежнева предъявила здоровенькую малышку: Счастливая мама

15.12.2022, 17:46, Разное
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Еще в конце февраля знаменитая блондинка последовала примеру некоторых своих коллег по творческому цеху и покинула Россию. Беглянка, по слухам, обосновалась в Форте-дей-Марми, где она и ее супруг владеют домом. Тогда же начались разговоры о разладе в звездной семье, а пресса то и дело разводила Веру Брежневу с Константином Меладзе.

Но пока разведены они только с подачи СМИ и злых языков. На деле же супруги никаких заявлений о расставании не делали. Тем временем экс-солистка “ВИА Гры” вовсю обустраивает жизнь за границей и даже уже начала разъезжать со своими концертами по зарубежным городам. Так, еще недавно певица была в Берлине, но одно важное событие заставило ее вернуться в новый дом.

Дело в том, что вчера дочка Веры Брежневой от прошлого брака отпраздновала день рождения. А знаменитая мать мчала из другого города, чтобы успеть поздравить ее с праздником. Вместе с тем артистка сделала несколько трогательных публикаций в своем микроблоге.

Супруга Константина Меладзе решила показать этапы взросления своей наследницы, а потом предъявила фотографии сначала здоровенькой малышки, а потом уже настоящей повзрослевшей Сары.

“Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше”, – обратилась к своей кровинушке явно счастливая мама Вера Брежнева.


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