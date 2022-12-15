Подлая Заворотнюк взяла мужа и убежала из России: Скучать не приходится

Пока знаменитая актриса проходит лечение, жизнь не стоит на месте. Ее любимая дочь Анна уже успела выйти замуж, правда, имя своего супруга до сих пор не раскрыла. А теперь она решилась на кардинальные изменения – взять мужа и убежать прочь из России.

Как оказалось, наследница переезжает в Дубай, но не по своей воле. Смена локации в первую очередь связана с работой ее супруга. После того, как модель рассказала об этом поклонникам, на нее тут же посыпались вопросы. Кто-то поинтересовался, не грустно ли ей уезжать от родителей.

Девушка заверила, что ее супруг – это часть семьи, главное, что он рядом. К тому же в Дубае будут друзья Анны.

“Так что скучать нам не приходится”, – написала модель, сопроводив свои слова веселыми смайликами.

Про больную маму, которую она подло бросает в Москве без своей заботы, дочь не написала ни слова. Как-то грустно наблюдать за тем, как звездная наследница оставляет родственницу в самый сложный момент. Впрочем, Анна заверила, что не оставит семью без внимания и время от времени будет навещать ее.

К тому же поступок дочери звезды выглядит подло потому, что когда-то ее мать приняла Россия после переезда в США, где жизнь ее была не очень сладкой. Артистка жила с тираном-мужем, который ее бил и ребенка своего собственного. Теперь дочь Анастасии Заворотнюк, как и она сама когда-то, прощается с приютившей ее страной.