Бананы содержат мелатонин и серотонин: девять продуктов, которые помогают детям спать

Существует много причин, которые приводят к плохому засыпанию у детей. Это может быть из-за прорезывания зубов, протеста против установленных правил, долгого дневного сна, или переутомления, или даже из-за боязни темноты. Помимо устранения причины или если вы ее не установили, есть еще один хороший способ помочь детям избавиться от проблемы со сном — еда.

Есть натуральные продукты, которые оказывают естественное седативное воздействие на организм. Вы можете попробовать использовать их для приготовления ужина и посмотреть, помогут ли они улучшить ночной сон ребенка.

Бананы

Бананы — продукт № 1, когда речь идет об источнике магния. Это естественный миорелаксант, который, как было доказано учеными, эффективно повышает качество сна. Кроме того, фрукт богат гормоном серотонином — это предшественник мелатонина, который, в свою очередь, отвечает за хороший сон.

Молочные продукты

Все они, и особенно молоко, богаты триптофаном — аминокислотой, которая вызывает чувство сонливости после еды. Попробуйте дать ребенку стакан молока или чашку творога примерно за час до сна.

Цельнозерновые продукты

Настоящий кладезь сложных углеводов, которые участвуют в регуляции сна. К ним относятся такие продукты, как коричневый рис и псевдозерновые. Цельнозерновые богаты витамином В6, который оказывает положительное влияние на нервную систему, помогая успокоиться и расслабиться.

Курица или индейка

Попробуйте приготовить мясо птицы на ужин — отварить или запечь. Так же как и молочные продукты, она содержит высокий уровень триптофана.

Лосось

Эта рыба, как другие виды морепродуктов, стимулирует выработку серотонина и мелатонина. А благодаря жирным кислотам лосось также полезен для работы сердечно-сосудистой системы.

Рис

Добавление в ежедневный рацион питания порции риса окажет позитивное влияние на режим сна. Он богат клетчаткой и витаминами группы В, которые принимают участие в регулировании работы нервной системы.

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Постное мясо

Богатое железом, оно поможет организму ребенка поддерживать здоровый уровень энергии в течение дня. Кроме того, нежирное мясо, как и перечисленные выше продукты, содержит триптофан.

Макароны из цельнозерновой муки

Попробуйте приготовить на ужин макароны из цельнозерновой муки и присыпьте их сыром, который также богат триптофаном. Сложные углеводы в сочетании с аминокислотой помогут быстрее заснуть и отдыхать до самого утра.

Шпинат и зеленые листовые овощи

Листовые зеленые овощи тоже содержат триптофан. В целом это одни из самых полезных продуктов, которые обязательно должны быть в рационе питания взрослых и детей. Тот факт, что они позитивно влияют на сон, — это просто бонус.

Оптимизируйте диету для детей

Эти продукты питания не только способны наладить сон, но и будут поддерживать оптимальную работу организма в течение суток, поэтому рекомендуется включать их в ежедневный рацион питания. Если проблемы со сном не прекращаются, лучший вариант — обратиться к специалисту. Низкое качество сна негативно сказывается на работе растущего организма, в частности функциональности мозга.