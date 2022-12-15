 

Москва в 2022 году выделила на поддержку бизнеса более 30 млрд рублей

15.12.2022, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самой востребованной мерой поддержки оказались льготные кредиты. Их получили более 65% процентов тех, кто обратился к городу за помощью.

Процентные ставки по льготным кредитам гораздо ниже рыночных. Бизнес получил уже 7,2 тысячи таких займов.

В условиях санкционного давления Москва уделяет особое внимание поддержке предприятий, которые занимаются импортозамещением, расширяют производство и создают новую продукцию, уточнила Сергунина.

Столица предоставляет бизнесу субсидии и гранты на приобретение оборудование, тестирование инноваций, создание новых предприятий общественного питания. Город одобрил уже 1,3 тысячи таких заявок.

В том числе благодаря мерам поддержке количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве продолжает расти. Сегодня их более 820 тысяч – на 7% больше, чем годом ранее.

В ряде отраслей субъекты малого и среднего предпринимательства замещают ушедшие с российского рынка компании, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что в столице работает свыше 13,7% от общего количества МСП в нашей стране.

Помощь бизнесу остается одним из приоритетов для столичного правительства. В 2023 году реализация мер поддержки продолжится.

Город будет создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, еще более благоприятные условия для туризма, предоставлять компаниям льготные займы и прочее. Средства на это предусмотрены в новом бюджете, который Мосгордума приняла в ноябре.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Замечательные анекдоты и отпадные шуточки

25.09.22 / Так посещала или нет?! – Личное мнение

22.09.20 / Несколько страшных историй о воображаемых друзьях детей

21.06.22 / Мнение: В Казани снова стреляли…

09.03.22 / Мнение: Цензурных слов не хватает

11.06.21 / “Нет творчества, но есть предпринимательская жилка”: легендарный вайнер 2010-х гг. высказался о Даве и других блогерах

16.09.22 / Мнение: Французы едят кактус, словаки за Россию и смена власти в Швеции

02.10.21 / Маленький рот и длинные ногти на ногах: необычные стандарты красоты в некоторых восточных странах

19.08.21 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась редкими фото с мужем и старшим сыном

14.01.22 / Шинейд О’Коннор попыталась покончить с собой из-за самоубийства 17-летнего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика