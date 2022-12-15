Москва в 2022 году выделила на поддержку бизнеса более 30 млрд рублей

Самой востребованной мерой поддержки оказались льготные кредиты. Их получили более 65% процентов тех, кто обратился к городу за помощью.

Процентные ставки по льготным кредитам гораздо ниже рыночных. Бизнес получил уже 7,2 тысячи таких займов.

В условиях санкционного давления Москва уделяет особое внимание поддержке предприятий, которые занимаются импортозамещением, расширяют производство и создают новую продукцию, уточнила Сергунина.

Столица предоставляет бизнесу субсидии и гранты на приобретение оборудование, тестирование инноваций, создание новых предприятий общественного питания. Город одобрил уже 1,3 тысячи таких заявок.

В том числе благодаря мерам поддержке количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве продолжает расти. Сегодня их более 820 тысяч – на 7% больше, чем годом ранее.

В ряде отраслей субъекты малого и среднего предпринимательства замещают ушедшие с российского рынка компании, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что в столице работает свыше 13,7% от общего количества МСП в нашей стране.

Помощь бизнесу остается одним из приоритетов для столичного правительства. В 2023 году реализация мер поддержки продолжится.

Город будет создавать и развивать импортозамещающие и инновационные производства, еще более благоприятные условия для туризма, предоставлять компаниям льготные займы и прочее. Средства на это предусмотрены в новом бюджете, который Мосгордума приняла в ноябре.