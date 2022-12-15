 

Беглов может наградить руководителя непрозрачного фонда «Победа» Полевого – СМИ

15.12.2022, 11:55, Разное
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Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует наградить руководителя фонда «Победа» Андрея Полевого. При этом журналисты не исключают, что реорганизованный градоначальником фонд может быть использован как новый коррупционный инструмент.

Полевой стал одним из номинантов знака отличия НКО «За достижения в области организации труда добровольцев-волонтеров в Санкт-Петербурге». Постановление о присвоении награды подписал сам петербургский градоначальник. В связи с этим СМИ не исключают, что престижная награда достанется и именно руководителю фонда «Победа», который, по мнению авторов Telegram-канала «Кремлевский шептун», из-за своей непрозрачности может быть использован как средство «освоения» городского бюджета.

После реорганизации и назначения Полевого главой «Победы», фонд начал получать от города большие суммы денег якобы на восстановление Мариуполя. Для этих же целей был задействован и резервный фонд, но на какие цели расходуются средства – неизвестно. Журналисты предполагают, что часть денег остается в карманах чиновников и самого Полевого. При этом участвовать в коррупционной схеме может и сам Беглов, отмечают СМИ.

Напомним, ранее стали известно, что при губернаторстве Беглова Петербург вошел в десятку самых коррумпированных регионов России.


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