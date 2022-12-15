Эксперты проинформировали о новых свойствах чая: помогает думать и борется с вирусами

Ученые и медики выявили новые свойства одного из самых популярных напитков. Речь идет о чае. Как оказалось, у него весьма много полезных свойств.

По словам специалистов, свежезаваренный чай способен улучшить интеллектуальную активность и работоспособность. Чашечка чая также помогает прийти в себя после напряженного дня и избавиться от утомления.

А употребление данного напитка во время работы повышает концентрацию внимания. Зафиксировано, что человек способен обрабатывать большое количество информации, если пить полезный чай.

Данные качества напитка связаны с содержащимся в нем кофеином.