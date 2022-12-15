«Росатом» выступил с инициативой учредить в России свою премию Сахарова

«Росатом» проспонсирует учреждение премии академика Андрея Сахарова за достижения в области атомных исследований и развития стратегических вооружений.

Глава госкорпорации Алексей Лихачёв раскрыл подробности идеи.

– В Европе каждый год проходит награждение премией Сахарова. Но не стоит забывать, что Андрей Дмитриевич – всё-таки русский учёный, отец нашего ядерного щита. Стыдно, что мы сами до сих пор не ценим это, – сказал Лихачёв.

Он напомнил о значимости вклада учёного в отечественную науку и обороноспособность страны.

– Именно благодаря его усилиям у Советского Союза появилась водородная бомба, а его предложение разместить у берегов США боевые заряды, способные накрыть противника цунами, актуальны и по сей день. Я бы даже сказал, что сейчас они актуальны особенно, – отметил управленец.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году. В этом году её выдали «народу Украины», среди претендентов также были Джулиан Ассандж и колумбийская «Комиссия правды».

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