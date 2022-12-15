 

«Росатом» выступил с инициативой учредить в России свою премию Сахарова

15.12.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Росатом» проспонсирует учреждение премии академика Андрея Сахарова за достижения в области атомных исследований и развития стратегических вооружений.

Глава госкорпорации Алексей Лихачёв раскрыл подробности идеи.

– В Европе каждый год проходит награждение премией Сахарова. Но не стоит забывать, что Андрей Дмитриевич – всё-таки русский учёный, отец нашего ядерного щита. Стыдно, что мы сами до сих пор не ценим это, – сказал Лихачёв.

Он напомнил о значимости вклада учёного в отечественную науку и обороноспособность страны.

– Именно благодаря его усилиям у Советского Союза появилась водородная бомба, а его предложение разместить у берегов США боевые заряды, способные накрыть противника цунами, актуальны и по сей день. Я бы даже сказал, что сейчас они актуальны особенно, – отметил управленец.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году. В этом году её выдали «народу Украины», среди претендентов также были Джулиан Ассандж и колумбийская «Комиссия правды».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / Заявление Института национальной памяти в связи со статьей Владимира Путина

15.02.21 / Рэпер Леван Горозия станет отцом в третий раз

29.10.22 / “Сложно”: Застукавшая Пригожина с грудастой блондинкой Валерия учится жить по-новому

29.11.21 / Значимые люди – Личное мнение

21.05.21 / “Кто моя избранница — я не скажу”: Александр Домогаров намерен до конца 2021 года в четвертый раз сыграть свадьбу

14.04.22 / СТРАНА – в Ивано-Франковске «дерусифицируют» улицы

24.11.21 / 2021-й проверял пары на прочность. Нумеролог рассказал, чего стоит ждать от конца года

14.11.22 / Самовозгорание человека

28.01.22 / Мнение: Потепления не будет. Ковид не страшен. Никонов велик

27.06.21 / Летом очень популярны юбки макси: несколько простых, но очень стильных сочетаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика