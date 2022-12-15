Die Welt – проект по созданию европейского истребителя нового поколения грозит стать «большим позором»

Разработку истребителя шестого поколения в Европе сопровождают проблемы, пишет Die Welt. Пока что результаты проекта, к реализации которого Германия, Франция и Испания приступили в 2019 году, ограничиваются демонстрационными видео с анимированными модельками. Всему виной разногласия среди его участников. К тому же Великобритания, Италия и Швеция запустили свою собственную идентичную инициативу, что вносит в ситуацию ещё большую путаницу, рассказывает немецкое издание.



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С 2019 года в Европе ведутся работы по программе Future Combat Air System (FCAS), предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения, оснащённого стелс-технологией, способного приземляться на авианосец и нести ядерное оружие, пишет Die Welt. На демонстрационных видео оборонного отдела Airbus боевой самолёт «играючи подавляет» российскую систему противовоздушной обороны С-400. Но это всего лишь анимированная модель, да и к тому же неизвестно, какими будут войны в 2040 году, ведь именно тогда проект планируется завершить.

Его реализации с самого начала препятствовали проблемы промышленного и политического характера, продолжает немецкое издание. Разногласия возникали не только между непосредственными участниками проекта, то есть Германией, Францией и Испанией. В Европе в целом нет согласия по вопросу строительства истребителя шестого поколения. К примеру, Великобритания, Италия и Швеция запустили свою собственную идентичную инициативу и планируют построить боевой самолёт уже к 2035 году.

Для пущей путаницы этот проект недавно переименовали из Tempest в Global Combat Air Programme (GCAP), очень похожий по звучанию на FCAS. Обе программы обойдутся в миллиарды евро. Цель у них одна: составить конкуренцию американским оборонным концернам и ликвидировать технологическое отставание Европы от США в сфере разработки истребителя нового поколения.

Вскоре бюджетный комитет бундестага должен дать отмашку к началу важной вехи в реализации программы FCAS, так называемой «фазы 1б», пишет Die Welt. До сих пор между компанией Airbus и французским концерном Dassault шли споры по поводу этого этапа, но промышленники смогли договориться. Теперь осталось получить политическое одобрение со стороны Германии.

Также не исключена возможность слияния FCAS с программой GCAP. Эксперты отмечают, что первый проект реализуется в условиях большой политической напряжённости и его провал может стать большим позором. Это, в свою очередь, приведёт к ещё большему отставанию от США, которые активно занимаются разработкой истребителя шестого поколения, призванного заменить F-22 Raptor. При этом американцы не собираются его экспортировать, чтобы защитить свои секреты. Слияние же FCAS и GCAP повысит шансы на экспортный успех предприятия и снизит цену боевого самолёта, убеждены специалисты.

Но «фаза 1б» — это всего лишь промежуточный шаг в реализации этого мегапроекта, отмечает издание. Руководитель программы FCAS считает, что лётные испытания прототипа начнутся в 2028-2029 годах, хотя изначально назывался 2027 год. По имеющимся подсчётам, «фаза 1б» обойдётся Германии, Франции и Испании приблизительно в €3,2 млрд. Ожидается, что расходы на вторую фазу будут в два раза больше. В одном только Airbus собираются создать 580 новых рабочих мест. В конце следующего года в реализации проекта будет задействовано 2500 человек, заключает Die Welt.