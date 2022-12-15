 

Володин предрек вырождение американской нации из-за однополых браков

15.12.2022, 10:45, Разное
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По словам Володина, в США пропагандируются однополые браки и создаются дополнительные условия для их поддержки.

Спикер привел статистику, согласно которой количество однополых браков в Соединенных Штатах за последние семь лет увеличилось в 2,5 раза, а число операций по смене пола за 10 лет выросло в 50 раз.

“Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Поддержки властями США однополых браков приведет к большим проблемам в их обществе, считает политик. В конечном итоге американская нация может исчезнуть, заключил спикер Госдумы.

Ранее депутаты ГД ввели запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Нарушители заплатят штрафы в размере до 10 миллионов рублей.

В разработке поправок участвовали спикер ГД и депутаты всех фракций. Володин поблагодарил граждан за поддержку инициативы.

“Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности”, – подчеркнул политик.


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