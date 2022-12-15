 

Мнение: Эпидемия

15.12.2022, 9:47, Разное
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14 декабря президент России в режиме видео-конференц-связи встретился с членами правительства и сначала обсудил с ними эпидемиологическую ситуацию в стране. Она, как выяснилось, более чем тревожная.

Откровенно говоря, ничуть не удивлюсь, если провал спецоперации будет решено прикрыть возобновлением медицинского террора в стране. У людей сразу пропадет интерес к тому, что происходит «там», так как жить невыносимо станет прямо здесь. Учитывая садизм и людоедские наклонности людей у власти, подобный сюжет может выглядеть вполне правдоподобным.

Другой вопрос, что за последний год управленческий аппарат лучше не стал. Скорее, наоборот. Но закрывать одну катастрофу другой – это вполне рабочая схема для нынешней власти. Ничего другого она всё равно не может.

Источник: Эль Мюрид


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