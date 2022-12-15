Конституцию переведут на блокчейн

К 27-летию Конституции Российской Федерации принято решение о переводе документа в блокчейн.

Инициатива получила современное название «e-Конституция», а для её реализации будут привлечены тысячи ведущих экспертов со всей страны – айтишники, юристы, общественники, политики.

Согласно пресс-релизу правительства, инициатива ставит своей целью «перевод устаревшей бюрократической паровой машины на инновационные цифровые рельсы». Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя идею, в очередной раз посетовала на устаревшую форму хранения государственных документов.

– У нас в ЦИК уже накипело. Радикально надо менять. Уже на практике доказано: то, что сохраняется в блокчейне, это железно, словно в граните отлито. Надо вводить блокчейн повсеместно, в том числе для хранения и обеспечения целостности законных актов. Надо идти в ногу со временем, в конце концов, – пояснила она.

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