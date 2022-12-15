 

В Москве рухнул спрос на аренду элитного жилья

15.12.2022, 9:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate сообщило данные о сделках на рынке аренды жилья. Оказывается, по итогам 2022 года число заключенных договоров уменьшилось на 22% по сравнению с 2021-м. При этом количество предложений выросло в два раза, отмечают риелторы.

Рухнувшему спросу на аренду элитного жилья нашли объяснение. Дело в том, что столицу покинуло большое количество состоятельных людей. Из-за санкций закрылись офисы зарубежных компаний, руководители которых снимали для своих сотрудников жилье. Кроме того, многие соотечественники предпочли перебраться за границу.

В связи с этим стоимость аренды элитного жилья снизилась в среднем на 18% – то есть до 222 тысяч рублей. Арендаторы снимают квартиры преимущественно в районе Арбата, возле станций метро “Кропоткинская”, “Лубянка” и “Китай-город”, а также на Ленинградском проспекте.

Ранее сообщалось, что аренда элитных квартир подешевела на треть. К тому же, каждая вторая сделка на этом рынке совершается со скидкой. Причем это самый эффективный способ сдачи жилья, отмечали недавно аналитики. Их данные приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01.22 / Мнение: Письмо: “Без этого крючка человек не мыслит любви”

24.06.22 / Подземный город гигантов под столицей Тибета с саркофагами «богов»

09.02.21 / Суд запретил в России хит AC/DC «Highway to Hell»

01.01.22 / Мнение: Виртуальные девяностые

24.12.21 / Отрезала кожу, сделала восемь абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон

20.12.21 / Мнение: Милость

18.01.22 / “Богиня”, “кошка” и “бабочка”: позы йоги для раскрытия женственности, изящества и красоты

05.04.21 / Feduk поздравил Александру Новикову с днем рождения: “Моя маленькая девочка”

04.09.22 / Мнение: Нехватка русского газа поставила Евросоюз на грань экономического краха

07.08.22 / «Начинающий военный преступник» — Роджер Уотерс обвинил Байдена в разжигании украинского конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика