Сразу на поле боя не появятся – американский генерал объяснил, что для освоения систем Patriot украинцам потребуются месяцы

Генерал армии США в отставке Марк Хёртлинг заявил, что Вооружённые силы Украины не смогут использовать зенитные ракетные комплексы Patriot на поле боя в ближайшее время. По его словам, для освоения использования этих комплексов украинским военным понадобятся месяцы.



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США намерены передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, пишет Newsweek. Однако, по мнению бывшего генерала армии США Марка Хёртлинга, Вооружённые силы Украины не смогут использовать это оружие в ближайшее время.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит Вашингтон предоставить Киеву более мощное оружие, способное сбивать российские ракеты. И, вероятно, администрация президента Джо Байдена одобрит поставку ракетных систем Patriot уже на этой неделе, хотя решение пока не окончательное.

Это будет самая современная ракетная система, которую США до сих пор предоставляли Украине, хотя страна получала и другую военную помощь, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.

Впрочем, комментируя сообщения о поставках систем Patriot, Хёртлинг отметил, что украинские военные не смогут применять оружие на поле боя, пока не пройдут обучение для его использования. Генерал в отставке добавил, что для освоения использования комплексов украинским военным понадобятся месяцы.

«Если не было секретной подготовки, продолжавшейся несколько месяцев, то «одобрение» не означает, что эти системы сразу же появятся на поле боя. Patriot требуют месяцев подготовки операторов и технического обслуживания», — написал Хёртлинг на своей страничке в Twitter.

Newsweek отмечает, что более подробной информации о поставках, в том числе о количестве передаваемых ракетных комплексов, пока нет, так как американское оборонное ведомство продолжает работать над окончательным оформлением пакета помощи. Ожидается, что оборудование будет отправлено на Украину в течение нескольких дней, а военнослужащие пройдут обучение по его использованию на американской базе в Германии.