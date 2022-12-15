В пустыне Наска обнаружено 168 новых геоглифов

Японские ученые с помощью беспилотников и самолетов обнаружили в перуанской пустыне Наска 168 новых узоров, в том числе изображающих загадочных существ.

Пустыня Наска знаменита своими огромные геоглифами (изображениями на земле) и не менее огромными линиями. Об их назначении ученые до сих пор дискутируют и не могут придти к единому мнению.

Есть версии, что это является звездным календарем, летописью, сельскохозяйственным календарем, религиозным календарем, какими-то обрядовыми символами, ну и, естественно, чем-то связанным с инопланетянами, к примеру их космопортом или галактической картой.

Геоглифы Наска настолько велики, что многие можно полноценно рассмотреть лишь с большой высоты, что заставляет задуматься о том, почему их сделали такими большими и каким образом создатели отслеживали правильность их сооружения.

Проблема еще и в том, что ученые до сих пор не обнаружили всех геоглифов, ведь пустыня огромна, а узоры и линии можно обнаружить практически в каждом ее уголке. Некоторые геоглифы сохранены хорошо, но от других остались лишь намеки и их сложно рассмотреть даже с помощью спутников.

По словам Луиса Хайме Кастильо, перуанского археолога, даже с учетом обнаружения новых 168 геоглифов, всего учеными найдено не более 5% всех узоров Наска.

Новые геоглифы смогла обнаружить команда из Университета Ямагата в Японии. Узоры изображают человекоподобных существ, верблюдов, птиц, существ, похожих на косаток, змей, кошек и, предположительно мифологических созданий.

На представленных фото узоры цифровым образом обведены белыми линиями, чтобы можно было ясно видеть их контуры. В реальности же узоры без белых контуров и рассмотреть их было очень сложно, так как их края подверглись разрушению из-за эрозии.

Для обнаружения геоглифов исследователи использовали беспилотники, а также аэрофотосъемку с частных самолетов.

Линии Наска были первоначально созданы путем удаления черной или красновато-коричневой гальки с поверхности земли, чтобы обнажить белую песчаную поверхность внизу.

Команда Ямагата обнаружила их в ходе полевых исследований, проведенных в Перу в период с июня 2019 по февраль 2020 года. Среди новых открытий геоглиф, который считается изображением кита-косатки, но у которого человеческая рука.

Линии Наска официально были “открыты” для мира в 1939 году, когда пилот заметил их, когда пролетал над плоскостями Наска над перуанским прибрежным нагорьем, хотя, вероятно, местные жители всегда знали об их существовании, потому что видели их с вершин холмов.

Некоторые геоглифы изображают животных, предметы или компактные формы; другие представляют собой лишь упрощенные линии.

По мнению экспертов новые 168 геоглифов датируются периодом от 100 года до н.э. до 300 г. н.э., но более древние узоры Наска могут восходить еще к 400 году до н.э.