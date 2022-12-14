 

Мнение: «Засечная черта»

14.12.2022, 19:50, Разное
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Когда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще 21 ноября сообщил о создании в Белгородской области «засечной черты», подумал, что чиновник троллит украинцев. Ну и жителей области. Что бы не теряли бдительности…

Какая «засечная черта»? 2022 год на дворе, не средневековье. Против дронов, авиации или артиллерии засеки – бесполезны.

Оказалось, что нет, не троллит. В Белгородской области реально возводится «засечная черта».

Сегодня губернатор выложил в своем Telegram-канале фотографии и текст:   «Вместе с Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком».


Отсюда, оттуда же и фотографии

Недоумеваю. Вроде бы это Россия проводит спецоперацию. Неужели есть предпосылки, что спецоперация перенесется на территорию России?

Не попахивает ли от возведения «засечной черты» паникерством?

Или это банальное «освоение» денег?

Источник: Ирек Муртазин


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