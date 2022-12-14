Мнение: «Засечная черта»

Когда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще 21 ноября сообщил о создании в Белгородской области «засечной черты», подумал, что чиновник троллит украинцев. Ну и жителей области. Что бы не теряли бдительности…

Какая «засечная черта»? 2022 год на дворе, не средневековье. Против дронов, авиации или артиллерии засеки – бесполезны.

Оказалось, что нет, не троллит. В Белгородской области реально возводится «засечная черта».

Сегодня губернатор выложил в своем Telegram-канале фотографии и текст: «Вместе с Владимиром Базаровым и представителями от Министерства обороны РФ в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком».



Отсюда, оттуда же и фотографии

Недоумеваю. Вроде бы это Россия проводит спецоперацию. Неужели есть предпосылки, что спецоперация перенесется на территорию России?

Не попахивает ли от возведения «засечной черты» паникерством?

Или это банальное «освоение» денег?

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