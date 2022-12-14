 

“Наказание будет максимально жестким”: Володин сообщил об усилении борьбы с диверсантами

14.12.2022, 19:37, Разное
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Эти законы необходимы для защиты нашей страны, отметил председатель Госдумы. Володин напомнил, что в условиях проведения специальной операции на Украине Россия открыта для въезда и выезда иностранных граждан.

По словам спикера, законопроекты поддержали все фракции ГД. “Авторами инициатив выступили более 380 депутатов. Наказание для диверсантов будет максимально жестким”, – подчеркнул Володин.

Предлагается внести поправки в Уголовный кодекс. Устанавливается ответственность за содействие диверсионной деятельности и вовлечение в нее, за призыв и склонение к финансированию таких актов. Виновным будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовная ответственность устанавливается за обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий. Виновным также будет грозить пожизненное заключение.

За участие в диверсионном сообществе устанавливается наказание до 10 лет лишения свободы. За пособничество в совершении диверсии – до 20 лет заключения.

Также поправки предоставят возможность компетентным органам оперативно блокировать материалы с инструкциями о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов. Кроме того, депутаты одобрили дополнительные меры по противодействию легализации средств, добытых преступным путем.

Ранее Госдума приняла законы о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Нарушители будут платить штрафы в размере до 10 миллионов рублей.


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