“У меня покрупнее”: пустивший слюну Дзюба показал своего удава постороннему мужику

Российский нападающий Артем Дзюба стал гостем ютуб-шоу “Плюшки” в юмористическом интервью. Футболисту пришлось покраснеть за свои порочащие честь поступки и высказывания, отвечая на вопросы.

Первой темой для обсуждения стало скандальное секс-видео с участием Артема Дзюбы, где он занимается самоудовлетворением. После этого на него обрушилась волна негатива, а карьера пошла на спад. Последним клубом Дзюбы был турецкий “Адана Демирспор”, с которым он прекратил сотрудничество осенью. Сейчас форвард находится без клуба.

“Сегодня обойдемся без рукопожатий”, – начал разговор ведущий, намекая на его грязные делишки.

После этого Дзюба пытался и так, и сяк переключить тему, но все крутилось вокруг одного.

“Задам самый популярный вопрос от подписчика. Не думал, что они у нас все такие зоозащитники, но вот вопрос: “Душили ли вы когда-нибудь змею?” – Опять вернулись к этому, да?!” – нервно спросил Дзюба.

Ведущий саркастично сделал вид, что не понимает, о чем речь. После этого Артем Дзюба спросил собеседника, душил ли он когда-нибудь змею. На это он отметил, что такое случилось в 1996-м году в Парагвае, и это были кобры.

“У меня змея покрупнее была. Удав. Задушил двумя руками его, вот так”, – сказал футболист, изобразив при этом сам процесс.

После этого ведущий пообещал найти и вставить в интервью видео, где Дзюба душит удава, после чего футболист самодовольно облизнулся, пустив слюну.