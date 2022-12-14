 

“У меня покрупнее”: пустивший слюну Дзюба показал своего удава постороннему мужику

14.12.2022, 19:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский нападающий Артем Дзюба стал гостем ютуб-шоу “Плюшки” в юмористическом интервью. Футболисту пришлось покраснеть за свои порочащие честь поступки и высказывания, отвечая на вопросы.

Первой темой для обсуждения стало скандальное секс-видео с участием Артема Дзюбы, где он занимается самоудовлетворением. После этого на него обрушилась волна негатива, а карьера пошла на спад. Последним клубом Дзюбы был турецкий “Адана Демирспор”, с которым он прекратил сотрудничество осенью. Сейчас форвард находится без клуба.

“Сегодня обойдемся без рукопожатий”, – начал разговор ведущий, намекая на его грязные делишки.

После этого Дзюба пытался и так, и сяк переключить тему, но все крутилось вокруг одного.

“Задам самый популярный вопрос от подписчика. Не думал, что они у нас все такие зоозащитники, но вот вопрос: “Душили ли вы когда-нибудь змею?” – Опять вернулись к этому, да?!” – нервно спросил Дзюба.

Ведущий саркастично сделал вид, что не понимает, о чем речь. После этого Артем Дзюба спросил собеседника, душил ли он когда-нибудь змею. На это он отметил, что такое случилось в 1996-м году в Парагвае, и это были кобры.

“У меня змея покрупнее была. Удав. Задушил двумя руками его, вот так”, – сказал футболист, изобразив при этом сам процесс.

После этого ведущий пообещал найти и вставить в интервью видео, где Дзюба душит удава, после чего футболист самодовольно облизнулся, пустив слюну.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.22 / Надо облегчиться: долго терпевшая Шукшина обрызгала поносом Малахова и Барановскую

20.07.22 / Мнение: Не брать – забота для самца

02.06.22 / Мнение: Радужный немецкий автопром

23.05.22 / Мнение: Донорно-акцепторная связь

11.03.21 / Скандалы: Если «Искру» зажигают, это кому-то нужно

21.10.21 / Два японских мальчика встретили длинноухих пришельцев

01.12.22 / Hürriyet Daily News – в Турции предупредили, что наземная операция в Сирии может начаться в любое время

07.12.21 / Певица Маша Распутина собралась судиться из-за клеветы в свой адрес

04.11.22 / Мнение: Подводная война

11.12.22 / Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика