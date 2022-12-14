«Два года – не срок, а жизненный урок»: срок обучения в магистратуре увеличат до трёх лет
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Министерство образования и науки России опубликовало новые
методические рекомендации для вузов по обновлению программ магистратуры. С 2023
года срок подготовки магистров будет увеличен до трёх лет, а ряд курсов станет
обязательным для всех специальностей.
«Многие после бакалаврата меняют специальности. Кто-то
после филологии идёт на журналистику, а кто-то после истфака поступает на
физмат. Как писал классик, два года-то не срок, а жизненный урок, поэтому мы
увеличили срок обучения до трёх лет», – рассказал на пресс-конференции министр образования Валерий Фальков.
Со следующего года во все магистерские программы будут
включены курсы по истории России, философии и военно-патриотическому воспитанию.
Как отмечают эксперты, это позволит выпускникам сразу после окончания обучения
найти высокооплачиваемую работу по специальности.
«Правильное и абсолютно обоснованное решение. Есть масса
историй, когда приходит к вам устраиваться человек, который двух слов связать
не может. А хороший курс по отечественной истории или философии научит не
только говорить, но и правильно думать», – комментирует изменения депутат Государственной думы Михаил Делягин.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет