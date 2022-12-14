«Два года – не срок, а жизненный урок»: срок обучения в магистратуре увеличат до трёх лет

Министерство образования и науки России опубликовало новые

методические рекомендации для вузов по обновлению программ магистратуры. С 2023

года срок подготовки магистров будет увеличен до трёх лет, а ряд курсов станет

обязательным для всех специальностей.

«Многие после бакалаврата меняют специальности. Кто-то

после филологии идёт на журналистику, а кто-то после истфака поступает на

физмат. Как писал классик, два года-то не срок, а жизненный урок, поэтому мы

увеличили срок обучения до трёх лет», – рассказал на пресс-конференции министр образования Валерий Фальков.

Со следующего года во все магистерские программы будут

включены курсы по истории России, философии и военно-патриотическому воспитанию.

Как отмечают эксперты, это позволит выпускникам сразу после окончания обучения

найти высокооплачиваемую работу по специальности.

«Правильное и абсолютно обоснованное решение. Есть масса

историй, когда приходит к вам устраиваться человек, который двух слов связать

не может. А хороший курс по отечественной истории или философии научит не

только говорить, но и правильно думать», – комментирует изменения депутат Государственной думы Михаил Делягин.

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