Как женщины теряют свою самоценность. О привычках, которыми они только принижают себя (прежде всего, перед собой же)

Самоценность – это многогранное обширное понятие. Оно подразумевает умение принимать себя со всеми достоинствами и недостатками, заботиться о себе, жить в душевной гармонии, прислушиваться к своим желаниям и потребностям. Самоценность не имеет ничего общего с эгоизмом. Напротив, человек, который ценит, любит и уважает себя, аналогичным образом относится и к окружающим, поэтому ему легче интегрироваться в социум и преуспеть в жизни.

К сожалению, далеко не все люди знакомы с данным понятием. Чаще всего обесценивают себя женщины. Вот, каким образом это проявляется.

Зависть и осуждение

Когда женщина испытывает чувство зависти к более успешной подруге, например, то автоматически она подтверждает свою несостоятельность и подчеркивает неудовлетворенность собой. «С такой работой каждая бы справилась», «Да что он в ней нашел? Ничего особенного, так, серая мышка», «За что ей только платят деньги?», – подобные фразы свидетельствуют не об оценке того или иного человека, а от чувства разочарования, страха, стыда того, кто их кто их произносит. В этот момент человек имеет в виду себя, хотя сам может не отдавать себе в этом отчета.

Печально, что со стороны это хорошо видно. Такими фразами женщина не только демонстрирует свою неприкрытую зависть, но также бессилие от того, что не может достичь тех же успехов. Тем самым она унижает себя в своих же глазах и в глазах окружающих.

Токсичная благодарность

Наверняка вам встречались такие люди, которым жалуешься на что-то в надежде услышать поддержку, какие-то дельные советы, а они отмахиваются со словами «Да ладно тебе! Все будет хорошо. Ничего такого не произошло». В этот момент нам становится досадно от того, что наши чувства обесценили. Но суть в том, что человек, который так «утешил», на самом деле не знаком с понятием самоценности. Он ответил таким образом потому, что побоялся соприкоснуться со своей растерянностью, бессилием, невозможностью что-то изменить. Поэтому подобными словами он лишь забалтывает внутренний дискомфорт, тем самым блокируя свои эмоции.

Игнорирование своих талантов

У многих из нас складывается впечатление о том, что наш талант – это способность, которая может быть высоко оценена социумом. А все остальные умения как бы не в счет, поэтому они игнорируются, не замечаются, обесцениваются.

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Простой пример. Женщина прекрасно готовит, но не признает в себе кулинарного таланта. В ответ на похвалу или комплимент она отмахивается, говоря, что, мол, все представительницы прекрасного пола готовят, ничего выдающегося здесь нет.

Женщина, которая рассуждает подобным образом, может легко стать жертвой манипуляторов и людей-«паразитов», которые будут пользоваться ее ресурсами, умениями за бесплатно и даже без благодарности. Они будут принимать ее помощь как само собой разумеющееся.

Отказ от мечты

Представьте себе женщину, которая очень хотела научиться танцевать танго, к примеру. С возрастом это желание никуда не пропало. Но теперь у женщины есть дети, муж, семья, работа, бытовые хлопоты. Ей стыдно признаться в том, что ей бы хотелось записаться в танцевальную секцию и осуществить давнюю мечту. Она боится, что ее засмеют.

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Действительно: когда человек говорит с кем-то о том, что его волнует, интересует, то он становится очень уязвимым в этот момент. Из страха быть униженным или отвергнутым человеку без осознания самоценности проще отказаться от своих желаний, не озвучивать их, замалчивать, лишь бы избежать осуждения со стороны.

В долгосрочной перспективе это приводит к тому, что человек проживает не свою, а чужую жизнь, кем-то продиктованную (родителями, партнером, детьми и т.д.). Он чувствует себя несчастным, хотя со стороны может казаться, что у него все прекрасно. Суть в том, что мы счастливы только тогда, когда имеем свободу выбора, самостоятельность, возможность распоряжаться своей жизнью и судьбой. Но этого можно достичь только с помощью осознания внутренней самоценности и принятия себя.

Страх быть не как все

Женщина, которая не является самодостаточной, которая не прислушивается к себе и к своему сердцу, очень зависит от мнения окружающих. У нее нет своей точки зрения, она не может отстоять свою правоту. Она не будет делать того, что может вызвать неоднозначную реакцию у окружающих. Поэтому женщина вынуждена подстраиваться под других, угождать им.

Со стороны это хорошо заметно: когда человек ведет себя не естественно, а угодливо. Из-а такого поведения его не могут уважать окружающие, поскольку его невозможно назвать личностью. Такой человек является как будто приложением к кому-то другому, и со стороны это выглядит одновременно забавно и грустно.

Критичность

Когда женщина критикует себя, называя нелицеприятными эпитетами, то ее вряд ли похвалят за самоиронию. Это прилюдное унижение себя же свидетельствует о том, что женщина совсем себя не ценит. Она подчеркивает свои слабые стороны, которые, возможно, другие бы и не заметили.

А раз уж женщина критично относится к себе, то аналогичным образом относится и к окружающим. Так что завышенные требования и придирчивость также являются «симптомами» нелюбви и неуважения к себе.