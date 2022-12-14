 

Буллинг, бедность и отец-зэк: как детские травмы повлияли на жизнь одинокой Самбурской

14.12.2022, 18:10, Разное
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Российская актриса театра и кино, телеведущая и модель Настасья Самбурская, получившая известность благодаря одной из главных ролей в популярном сериале “Универ. Новая общага”, в серьезных отношениях состояла дважды.

В 2016 году построить любовь с белорусским певцом Александром Ивановым (IVAN) не получилось. Брак актером Кириллом Дыцевичем продлился всего два месяца. Расписалась пара в ноябре 2017, а развелась в январе 2018 года.

Не исключено, что на жизнь одинокой звезды сериалов повлияли детские травмы. Серьезные проблемы могли отразиться на отношениях во взрослом возрасте. Так, по данным Пятого канала, отец актрисы был зэком.

Настасья Самбурская была разлучена с отцом, согласно приговору суда, в пятилетнем возрасте. Семья жила бедно, а уже в школьные годы девочка подвергалась буллингу со стороны одноклассников. Решать многие проблемы приходилось самостоятельно.

“Отец — первый мужчина, с которым вообще девушка сталкивается, общается, получает какую-то информацию о том, как устроен мужчина”, – подчеркнула психолог Марина Гладышева. По словам эксперта, от роли родителя могут зависеть дальнейшие отношения женщины.

Например, она может выбрать себе абьюзера. Кто-то останавливается на слабом партнере, а кто-то, наоборот, предпочитает агрессивных мужчин. Так или иначе, отношения могут сложиться токсичными. Собственно, сама Настасья Самбурская никак иначе и не характеризует их.


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