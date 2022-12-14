Десять стильных причесок с собранными волосами, которые удобно носить зимой
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Не стоит думать, что зима препятствует ношению красивых причесок. Есть модели укладок, которые будут держать форму даже после того, как вы снимите головной убор. Именно такие представлены ниже, и вы сможете выбрать для себя самые подходящие (или принять во внимание все, чтобы каждый день появляться в новом образе).
«Мальвинка с плетением»
Разделите волосы горизонтальным пробором, соберите верхнюю часть и заплетите ее удобным для вас способом. Это может быть обычная коса, колосок, рыбий хвост или комбинированное плетение.
Высокий хвост
Очень стильная прическа, которая отличается практичностью и красотой, а также является одной из самых популярных. Вы можете украсить ее дополнительными элементами в виде косичек, заплетенных из боковых прядей.
Рыбий хвост
Разделите волосы вертикальным пробором на две части и чередуйте крайние пряди с обеих сторон, опуская их вниз под волосами, принадлежащими второй части. То есть, прядь с левой стороны опускается под волосы правой части, затем наоборот.
Корона
Разделите волосы вертикальным пробором, из каждой части заплетите по косе, поднимите их вверх и зафиксируйте, спрятав кончики под косой. У вас получится веночек из кос, который смотрится стильно и эффектно.
Прическа с косой и челкой
Очень стильно смотрится прическа с челкой и боковой косой. Отделите прядь сбоку и заплетите ее удобным для вас способом.
Обратная коса
Можно сплести обычную традиционную косичку, а можно ее сделать более оригинальной. К примеру, направлять пряди не наверх, а под низ, так получится стильное и эффектное плетение.
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Объемная коса (на центральном фото)
Эта прическа не является сложной. Вам нужно немного подкрутить волосы. А затем сплести их обычным способом, не затягивая, а оставляя плетение свободным.
Верхний пучок
Одна из самых популярных причесок, отличающаяся красотой и практичностью. Соберите волосы на макушке, оберните несколько раз вокруг своей оси, а затем вокруг основания, закрепите шпильками, кончик можно зафиксировать невидимками.
Боковая косичка
Вы можете несколько разнообразить прическу, отделив прядь сбоку и сплетя косичку. Чтобы укладка стала более оригинальной, используйте французское плетение, рыбий хвост или перевернутую косу.
Корона с челкой-шторкой
Прическа с короной из косы смотрится очень стильно. гармонично вписывается в концепцию и челка-шторка.
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