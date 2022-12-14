Десять стильных причесок с собранными волосами, которые удобно носить зимой

Не стоит думать, что зима препятствует ношению красивых причесок. Есть модели укладок, которые будут держать форму даже после того, как вы снимите головной убор. Именно такие представлены ниже, и вы сможете выбрать для себя самые подходящие (или принять во внимание все, чтобы каждый день появляться в новом образе).

«Мальвинка с плетением»

Разделите волосы горизонтальным пробором, соберите верхнюю часть и заплетите ее удобным для вас способом. Это может быть обычная коса, колосок, рыбий хвост или комбинированное плетение.

Высокий хвост

Очень стильная прическа, которая отличается практичностью и красотой, а также является одной из самых популярных. Вы можете украсить ее дополнительными элементами в виде косичек, заплетенных из боковых прядей.

Рыбий хвост

Разделите волосы вертикальным пробором на две части и чередуйте крайние пряди с обеих сторон, опуская их вниз под волосами, принадлежащими второй части. То есть, прядь с левой стороны опускается под волосы правой части, затем наоборот.

Корона

Разделите волосы вертикальным пробором, из каждой части заплетите по косе, поднимите их вверх и зафиксируйте, спрятав кончики под косой. У вас получится веночек из кос, который смотрится стильно и эффектно.

Прическа с косой и челкой

Очень стильно смотрится прическа с челкой и боковой косой. Отделите прядь сбоку и заплетите ее удобным для вас способом.

Обратная коса

Можно сплести обычную традиционную косичку, а можно ее сделать более оригинальной. К примеру, направлять пряди не наверх, а под низ, так получится стильное и эффектное плетение.

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Объемная коса (на центральном фото)

Эта прическа не является сложной. Вам нужно немного подкрутить волосы. А затем сплести их обычным способом, не затягивая, а оставляя плетение свободным.

Верхний пучок

Одна из самых популярных причесок, отличающаяся красотой и практичностью. Соберите волосы на макушке, оберните несколько раз вокруг своей оси, а затем вокруг основания, закрепите шпильками, кончик можно зафиксировать невидимками.

Боковая косичка

Вы можете несколько разнообразить прическу, отделив прядь сбоку и сплетя косичку. Чтобы укладка стала более оригинальной, используйте французское плетение, рыбий хвост или перевернутую косу.

Корона с челкой-шторкой

Прическа с короной из косы смотрится очень стильно. гармонично вписывается в концепцию и челка-шторка.