 

В Земле приближается астероид

14.12.2022, 12:36, Разное
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Астрономы обнаружили приближающийся к Земле астероид 2015 RN35. Он должен пролететь в максимальной близости от нашей планеты в четверг 15 декабря. Об этом сообщает телеканал “360”.

Специалисты окрестили астероид “рождественским”. Он будет пролетать всего в 680 тысячах километров, а значит, его можно смогут увидеть астрономы-любители, сообщает Пятый канал.

Стоит отметить, что для Земли астероид опасности не представляет. Это уточняет RT.


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