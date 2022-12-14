В Земле приближается астероид

Астрономы обнаружили приближающийся к Земле астероид 2015 RN35. Он должен пролететь в максимальной близости от нашей планеты в четверг 15 декабря. Об этом сообщает телеканал “360”.

Специалисты окрестили астероид “рождественским”. Он будет пролетать всего в 680 тысячах километров, а значит, его можно смогут увидеть астрономы-любители, сообщает Пятый канал.

Стоит отметить, что для Земли астероид опасности не представляет. Это уточняет RT.