Скандалы: Банкет после роста тарифов

Энергокомпании тратят миллионы на новогодние торжества

После рекордного скачка цен на электроэнергию энергетические компании в нескольких регионах России собираются отгулять корпоративы с роскошным застольем, танцами и алкоголем. Как минимум, 25 госзаказов на проведение 34 праздников в честь Дня энергетика и Нового года было размещено на официальном портале госзакупок.

Почти половина из 45 млн рублей будет потрачена на банкеты для сотрудников компаний с госучастием, таких как, например, МосОблЕИРЦ (Московская область), «Городские электрические сети» (Ханты-Мансийск), а также дочерние компании Газпрома — «РусГидро», «Роснефтегаз». Это означает, что за корпоративы энергетиков заплатят дорогие россияне. Если энергетическая компания прибыльная, разумно предположить, что средства на празднования берутся из прибыли, которая формируется непосредственно от собираемых с населения коммунальных платежей, с квитанций. Если же предприятие убыточное – деньги на корпоративы изымаются из оборотных средств, которые в компаниях с госучастием формируются в том числе и благодаря дотациям из бюджета и другим видам господдержки.

С 1 декабря правительство России внепланово повысило стоимость коммунальных услуг в России на 9%. Вместе с июльским повышением тарифы по итогам года вырастут больше, чем на 13%, и это годовой рекорд за последнее десятилетие. Такой новогодний подарок, конечно, больше порадовал не жильцов, а коммунальщиков, особенно энергетиков. Мы не знаем, нарочно так получилось или не совсем, но как раз к их профессиональному празднику — Дню энергетика (22 декабря) в почтовые ящики начнут приходить первые платежки с поднявшимися тарифами.

Энергокомпании же по всей России не смогли не отметить такое событие и заказали себе роскошные корпоративы. Застолья с деликатесами, танцы, алкоголь. На некоторые взрослые корпоративы даже придут Деды Морозы со Снегурочками.

Описания, какой корпоратив требуется, подробно изложены самими компаниями в технических заданиях, разыгрываемых на аукционах.

Тигровые креветки, стейки из лосося, форель на мангале, армянская долма, свинина по-таежному, семга с креветками, сорокакилограммовые торты в меню. Запивается всё французским вином, российской водкой. А в это время на сцене — ведущие, артисты, музыканты, диджеи. Делать памятные снимки будет фотограф. Так готовятся отметить День энергетика и Новый год «Уралэнергосбыт» в Челябинске. За 7 банкетов для руководства и филиалов готовы заплатить 5,5 млн рублей. Численность гостей — 1160 человек. А ведь «Уралэнергосбыт» – это даже не ресурсоснабжающая организация, а всего лишь посредник, который перепродает электроэнергию от производителя населению, основная деятельность компании – выписывание квитанций. Но отказаться от празднования профессионального праздника в компании не могут.

Еще пример — буженина из индейки, рулетики и блинчики из семги, рыбное плато, сырное плато, цыпленка табака, долма и др. Наливают итальянское вино, французский коньяк и водку класса «Люкс». Ну, и какая же вечеринка без развлекательной программы. Гостей встречают аниматоры и фотографы, веселят до полуночи ведущие, танцоры, артисты, музыканты и диджей, обязательны декорации и охрана. Так готовится отпраздновать День энергетика холдинг «Фортум» и его дочерние компании. На корпоративах ожидается 460 гостей. На три банкета с застольями для «Фортума» собираются потратить почти 10 миллионов рублей. При этом к исполнителю по контракту выдвигается требование — соблюдать конфиденциальность…

23 декабря холдинг «Фортум» собирается также отпраздновать Новый год в Тюмени. 300 гостей ждет шестичасовая развлекательная программа. Концепция торжества должна быть выдержана в стиле «Бондиана. Агенты экологической безопасности». Энергетиков накормят рулетами из лосося, паштетом из кролика, оливье с лососем, икрой и перепелиными яйцами, на горячее — судак с пюре, ножка кролика и мешочек из слоеного теста с мясным ассорти и грибным соусом. Пить в западном филиале хотят итальянские и испанские вина, водку «Царскую золотую» и пятилетний коньяк.

Холдинг «Фортум» обслуживает Западную Сибирь и Урал. Он был создан в результате реформы РАО «ЕЭС России» — в прошлом ТГК-10 — в настоящее время принадлежит финской государственной энергетической компании Fortum. В мае финны заявляли об уходе из России и запрете новому собственнику использовать свой бренд Fortum, однако пока что намерения остались намерениями.

Среди дочерних госкомпаний в стороне не остались ТГК №1 (Газпром), «Дальневосточная генерирующая компания» (РусГидро), «Интер Рао-Электрогенерация» (среди конечных владельцев — Роснефтегаз). Эти компании тоже заказали себе дорогостоящие корпоративы.

Заказывают предновогодние банкеты и энергетические госкорпорации. Самые масштабные празднования ожидаются в дочерних структурах Росатома. Компания «Русатом Инфраструктурные решения» и «Атомтехэнерго», которые обслуживают ТЭЦ и АЭС, проведут для своих подразделений не менее 10 новогодних корпоративов общей стоимостью в 12,5 млн рублей. Для сотрудников устроят корпоративы с деликатесами, крепкими напитками и развлекательными программами.

«Атомтехэнерго» помимо застолья решило сплотить трудовой коллектив в оздоровительном комплексе «Клязьма» под Москвой. Заказан выезд 90 человек за 1,6 млн рублей. Там для компании организуют интеллектуальную игру – аналог «Что? Где? Когда?», только называется иначе — «Хрустальная сова». Но все атрибуты максимально приближены к клубу знатоков – восемь столов с волчками, черный ящик, 56 бабочек для участников, живая сова или филин для фотосессий (!), семь статуэток хрустальных сов и собственной персоной знаток из настоящего клуба «Что? Где? Когда?» (!!). После такого грех не выпить. Для гостей заказаны напитки из расчета 0,75 л на человека. В этом же оздоровительном комплексе планируется гала-ужин с развлекательной программой на 4,5 часа и средним чеком на человека в 5 тысяч рублей.

Самый дорогостоящий корпоратив в «Атомтехэнерго» будет у сотрудников из аппарата управления — его проведут в зале «Большой Петровский» в московском «Президент-Отеле». 470 гостям подадут канапе с сыром Чеддер, тигровыми креветками и ростбифом из говядины, а также вино игристое. Среди блюд также — салаты и закуски с мидиями и семгой, рулетики с угрем и молочным поросенком. На горячую закуску принесут рулет из говяжьей вырезки с ветчиной и сыром, жульеном из овощей и соусом из вина. Основных блюда два — утиное филе с фламбе из сухофруктов, свежих ягод и фруктовым бальзамическим соусом, а также жареное филе сибаса с имбирным картофелем и соусом терияки. Наливать будут вина.

Так собираются погулять на корпоративе топ-менеджеры «Атомтехэнерго»

Особыми ожиданиями в честь Дня энергетика отличились городские электрические сети ХМГЭС Ханты-Мансийска (на 100% горэлектросети принадлежат муниципалитету). Налогоплательщики из Ханты-Мансийска, можно сказать, напрямую оплачивают корпоратив этой компании, а обойдется он в 2,2 млн рублей. Подробного технического задания на сайте госзакупок по этому корпоративу нет. При этом сами горожане остаются без праздника. Мэрия Ханты-Мансийска из-за мобилизации отменила новогодние фейерверки, народные гуляния, несколько праздничных мероприятий, концерт на центральной площади, фестиваль экстремальных видов спорта.

ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр», который формирует и доставляет жителям единый платежный документ, потратит на празднование Дня энергетика и новогодние мероприятия почти 6,4 млн рублей. Предприятие на 25% принадлежит правительству Московской области. На День энергетика заказаны банкет с фуршетом, танцпол со светом и звуком и фотобудка. Также непременно должны быть артисты и репортеры, которые снимут или напишут о том, какое веселое это было мероприятие. Для встречи нового года планируются мероприятия с похожим сценарием, они пройдут несколькими днями. И для взрослых, и для детей организуют конкурсы с вручением призов и подарков.

Формально множество энергосбытовых компаний в России после массовой передачи их концессионерам стали частными. Однако практически во всех случаях государство оставило за собой долю в созданных акционерных обществах, в некоторых регионах и городах такая доля равна 100%. По-другому и быть не может, так как стратегически важные объекты, критическая гражданская инфраструктура должны контролироваться государством. Сами компании любят рассуждать о том, как они функционируют на частный капитал и как поэтому всех остальных их внутренние дела не касаются. Мол, сами заработали — вот и гуляем. Эта позиция иезуитски надуманная.

Доходы поставщиков энергоресурсов (и различных паразитирующих на них управляющих компаниях) в России — это в основном наши платежки. Пришли концессионеры-акционеры на всё готовое — инфраструктура строилась в советские времена за счет государства. Свои обязательства по ремонту и аварийному обслуживанию компания выполняет опять же на средства муниципалитетов. Поэтому-то заказы банкетов для этих компаний и обязательны на портале Госзакупок.

После того, как стало известно, что российские энергокомпании собираются потратить 45 млн рублей на празднование Дня энергетика и Нового года, ряд компаний-фигурантов аннулировали закупки. Пресс-служба холдинга «Фортум» отменила 10 корпоративов на 15 млн рублей и сообщила: «все новогодние празднования в компании отменены, закупки аннулированы, договоры находятся в стадии расторжения». Аналогичное заявление поступило от пресс-службы дочерней компании холдинга в Челябинске — «Уралэнергосбыта».

Решительное стремление других компаний погулять на новогоднем корпоративе пока что ничем не сломлено, заявлений от них не поступало.

— После того, как 20 лет назад ресурсоснабжающие организации захотели монополию на управление ЖКХ и их желание узаконили, тарифы сразу же поднялись в несколько раз и продолжают расти ежегодно. Тогда правительство убеждало, что половина от выросших сборов будет идти на ремонт сетей, однако капитальных вложений в инфраструктуру за два десятилетия мало кто увидел. Теперь ежегодно тарифы поднимают, объясняя, что нужно делать российскую систему ЖКХ привлекательной для иностранных инвесторов, но и инвесторов иностранных никто особо у нас не видит, потому что в свой супердоходный огород их пускать никто и не собирался. Вся сверхприбыль этого бизнеса, еще пока что сидящего на государственных дрожжах, — это платежи жильцов. В стране у нас крайне высокая собираемость – 96%, дай бог, как говорится, комментирует Александр Толмачев, заместитель председателя Союза юристов Москвы.

При этом при собственной идеальной дисциплине идеальных услуг и отчетов население не требует. В европейских странах доходность от ЖКХ-услуг в 12% считается пределом мечтаний, и всё работает, как часы. В России – особенная стать, при доходности в 50% — ржавые трубы, постоянные прорывы и ЧП, а частных денег, как особо как не наблюдалось, так и не наблюдается, добавляет эксперт.

— Государство, муниципалитеты как держатели долей в энергетических компаниях выступают еще и полноправными распределителем бюджетов этих юрлиц. Все расходы и сделки компаний с госучастием должны с государством согласовываться. По этой причине вся их закупочная деятельность регулируется N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Более того, заказчики, участвующие в торгах (конкурсах, аукционах) на базе Единой информационной системы в сфере закупок РФ, должны придерживаться принципов открытости, целевого и экономически эффективного расходовании своих средств. Закупочная деятельность компаний на половину или более принадлежащих государству, а также их дочерних и зависимых структур, монополий, организаций из регулируемых сфер деятельности, иных бюджетных организаций, кроме этого подлежит контролю со стороны Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, иных органов финансового контроля, — говорит председатель Ассоциации адвокатов «За права человека» Мария Архипова.

При сомнениях аудиторы отвечают на вопросы о перераспределении бюджетов, о том, насколько взаимопроникают друг в друга средства от господдержки и доходы от коммерческой деятельности компании, прежде чем их потратят на те или иные праздничные мероприятия.

Вообще-то именно такими способами и «отмывают деньги» в компаниях с госучастием и госкорпорациях – товары и услуги, вообще не связанные с рабочей деятельностью юрлица. В случае с корпоративом речь, скорее всего, не об отмывании средств (хотя при желании возможно и это), а о наглом желании сходить на банкет за чужой счет. Если бы это было не так, компании-гиганты заказали бы новогодние вечеринки от лица других своих юрлиц, не связанных с государством ни уставным капиталом, ни прочими обязательствами, подчеркивает адвокат.

Обычные непривилегированные российские компании стали отказываться от проведения новогодних корпоративов после указа президента о частичной мобилизации.

Около 70% предприятий решили отменить празднества из-за «несвоевременности», отмечает гендиректор компании по организации корпоративов «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий.

В обычные годы госзаказы на проведение новогодних корпоративов бывают запущены уже к началу октября, ровно как и площадки для новогодних мероприятий бывают к этому времени сданы. В этом году в октябре было забронировано лишь 40% от прошлых лет.

Анна Снежная

Оригинал материала: “Новые известия”