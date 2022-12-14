Смольный придумывает отговорки для отказа похоронить наемника из ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы в Санкт-Петербурге

В Петербурге товарищи не могут похоронить бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в зоне СВО. Журналисты предполагают, что причиной тому может быть бюрократия в Смольном.

СМИ стали писать о том, что коллеги Меньшикова столкнулись с непреодолимой проблемой — администрация губернатора Александра Беглова отказала им давать согласие на захоронение бойца ЧВК «Вагнер» в Северной столице. Однако на сайте Белоостровского кладбища есть информация о наличии мест для героев, которые погибли в зоне СВО.

«Совсем недавно на Белоостровском кладбище были выделен участок для воинских захоронений», — говорится в интернет-ресурсе.

Кроме того, этот факт подтверждают фотографии, размещенные на сайте.

Помимо этого, на Белоостровском кладбище выделили новые зоны для захоронения защитников Отечества.

Примечательно, что Смольный подключил издание «Фонтанка», чтобы оправдать отказ Беглова и чиновников хоронить погибшего бойца ЧВК «Вагнер». Журналисты уверяют, что Аллеи Славы на погосте Белоострова не имеется. Таким образом, губернатор со своими подчиненными не собирается оказывать поддержку близким и родным погибших в ходе проведения СВО.