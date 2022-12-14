 

Вице-президента Европарламента сместили из-за подозрений в коррупции

14.12.2022, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вице-президента Европарламента Еву Кайли сместили с её поста из-за обвинений в причастности к преступной организации, занимавшейся коррупцией и отмыванием денег, пишет Der Spiegel. В пользу такого решения проголосовало 625 депутатов органа, один голос — против, двое воздержались. Сейчас Кайли находится в предварительном заключении. Сама она свою вину отрицает, отмечает немецкое издание.


AP

Из-за обвинений в коррупции вице-президента Европарламента Еву Кайли сместили с её поста, пишет Der Spiegel. Такое решение было принято в ходе голосования депутатов органа. 625 высказались за отставку, один голос — против, двое воздержались. Всего требовалось набрать большинство — две трети голосов, поясняет немецкое издание.

Ева Кайли — одна из шести подозреваемых, задержанных в рамках коррупционного скандала, расследованием которого занимаются бельгийские власти. Четверо из них находятся в предварительном заключении. Сред них сама Кайли, её друг и бывший евродепутат Антонио Панцери.

Их обвиняют в причастности к преступной организации, которая занималась коррупцией и отмыванием денег. По имеющейся информации, Катар, который проводит сейчас у себя чемпионат мира по футболу, пытался за большие деньги и подарки повлиять на политические решения в Европарламенте. В связи с этим сейчас было временно приостановлено рассмотрение в органе вопроса об облегчении визового режима для граждан ближневосточного государства.

Сама Кайли свою вину отрицает. «Её позиция заключается в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к денежным потокам из Катара, вообще никакого», — заявил её адвокат.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.22 / Мнение: В Польше мечтают расчленить Россию, в Финляндии хотят войны, в Британии призывают выслать русских

16.01.22 / Вывод российских миротворцев из Казахстана завершен

23.09.21 / Вещие сны бразильского ясновидящего

10.02.22 / Жена Стаса Костюшкина рассказала о ежемесячных тратах семьи: “Не бедствуем”

27.07.21 / Целая семья вынуждена жить на балконе из-за поселившегося в доме призрака

09.11.22 / Немецкие учёные доказали, что слишком частое мытьё привело к эпидемии «чёрной смерти»

28.03.22 / Оскар 2022: элегантные Ума Турман и Оливия Колман на красной дорожке

09.02.22 / Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

12.04.21 / Скандалы: Золотая кнопка партии

19.03.21 / О сущности по имени Майкл, которая рассказала о тонкостях реинкарнации человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика