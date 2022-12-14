 

“Свадьбы не было!”: Слава выступила с заявлением после громкой новости о замужестве дочери

14.12.2022, 9:52, Разное
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Для выхода на сцену Слава выбрала песню с символичным названием “Свадьба”. Дело все в том, что меньше месяца назад дочь певицы – 23-летняя Саша Морозова – вышла замуж. Ее избранника зовут Андрей и ему 25 лет. Его деятельность связана с автомобильным бизнесом, и он не любит повышенное внимание общественности.

Но вот узнать другие подробности о зяте у 42-летней Славы не удалось. “Свадьбы не было!” – выступила она с громким заявлением и ретировалась в гримерную.

А, увидев недоумение на лицах, певица пояснила: “Да, свадьбы у Саши не было. Молодые только расписались, зарегистрировали отношения в ЗАГСе. Торжества будут в другое время”.

Напомним, сама Слава в первом браке была замужем за Константином Морозовым. 4 января 1999 года у них родилась дочь Александра Морозова. Пара распалась из-за бытовых разногласий. Потом певицы более 18 лет находится в близких отношениях с бизнесменом, бывшим генеральным директором ЗАО “Национальная резервная корпорация” Анатолием Данилицким. От этого союза родилась 24 декабря 2011 года родилась дочь Антонина Сланевская.


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