Скандалы: «Все началось с покемонов и Сейлор Мун»

Как анимешница и продавщица собачьего корма стала самой красивой девушкой в мире?

Завершился международный конкурс красоты «Мисс Интернешнл 2022». Победительницей стала 22-летняя Ясмин Зельберг из Германии. За хрупкими плечами модели множество конкурсов красоты, а титул «Мисс Интернешнл» стал ее самой крупной победой.

«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м перекочевал в Японию. Жюри конкурса широко трактует понятие красоты: внешность участниц играет далеко не главную роль. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты, как этого достичь.

Умение убеждать присуще людям с твердым характером. Взглянув на Зельберг, можно ошибочно предположить, что это не про нее: длинные светлые волосы, добрые глаза и мягкая улыбка, обладательница которых, кажется, имеет кроткий нрав. Но ее достижения и стремление к победе говорят об обратном.

Ясмин Зельберг родилась в Таллине, Эстония, но в годовалом возрасте вместе с семьей переехала в Германию, где провела всю сознательную жизнь. Однако о своих корнях девушка не забывала — навещала родственников, с которыми общалась исключительно на эстонском языке. Бабушка Зельберг, известный иллюстратор Пирет Мильдеберг, с детства прививала ей любовь к прекрасному. Это повлияло на выбор девушки — работать и развиваться в сфере красоты.

Однажды я увидела приглашение на кастинг в социальной сети. Поскольку я всегда мечтала стать моделью, то решила пойти. И я добилась успеха, — Ясмин Зельберг о начале модельного пути

Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше. Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших.

Я вкладываю все свое сердце и душу в свои проекты, цели и заботу о любимых людях, и я хочу поделиться этой любовью с миром, Ясмин Зельберг о том, что ее вдохновляет

Но в жизни Зельберг было место и для других занятий. В подростковом возрасте она занималась углубленным изучением английского языка и истории в Евангелической гимназии в городе Майнерцхаген, работала продавцом в компании Fressnapf, производящей корма для домашних животных, а в 2019 году поступила в Рурский университет в городе Бохум, где получила степень бакалавра по истории и философии. Зельберг также работала переводчиком, маркетологом и была менеджером по продажам.

Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные темы.

Вы любите ездить на метро? Я разрываюсь между «мне нравится смотреть на таких разных прохожих и фантазировать об их жизнях» и «о нет, как же много людей и тесно». Пока из всех метро, где я была, самым оживленным и многолюдным мне показалось парижское. Даже в сеульском не было столько народу. Впрочем, я рада, что столько людей используют общественный транспорт, это явно лучше для окружающей среды, чем, например, машины, Ясмин Зельберг о метро, мечтах и экологии

Зельберг с гордостью говорит о своих достижениях и не стесняется рассказывать поклонникам о своей повседневной жизни. Она так же, как многие из нас, приезжает на дачный участок к родственникам, чтобы копать картошку, а ее увлечения ничем не отличаются от любимых занятий других людей.

В Германии очень популярно аниме, и я была большой фанаткой японских мультиков с детства. Все началось с покемонов и Сейлор Мун, но потом я стала смотреть и другие тайтлы. Мое самое любимое аниме — «Кланнад».

Я помню, как смотрела аниме и читала мангу у себя в комнате и мечтала увидеть пейзажи оттуда вживую, а также размышляла, как они выглядят в реальности. Оказывается, иногда реальность прекраснее вымысла, — Ясмин Зельберг о любви к аниме и восхищении японской природой

Победительница «Мисс Интернешнл 2022» убеждена, что участницы конкурса могут стать примером для многих юных девушек. «Конкурсантки должны быть хорошими людьми, не иметь вредных привычек. Я бы хотела иметь такой пример для подражания, когда была маленькой. Я хотела быть похожей на старшую сестру — хорошего человека, который был для меня примером во всем. Теперь я хочу стать таким человеком для других», — говорит Зельберг.

Алиса Удовик

Оригинал материала: “Лента.Ру”