 

“Зачерствели”: Сбежавшая от мужа и дочери Кудрявцева взвыла из-за несчастной любви

13.12.2022, 17:05, Разное
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Злые языки подозревают, что в ее браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым не все гладко. Да, и сама Лера Кудрявцева время от времени заставляет об этом думать, публикуя неоднозначные посты.

Вчера телеведущая решила в очередной раз выйти на связь с россиянами в соцсетях и поразмышлять о любви. Сбежав от мужа и дочери на работу – в студию программы “Звезды сошлись” – она сфотографировалась на диванчике. Этот снимок блондинка опубликовала в соцсетях, а под ним написала длинный текст, в котором, можно сказать, взвыла из-за несчастной любви.

Лера Кудрявцева откровенно призналась своим поклонникам в том, что она – тактильный человек, которому очень важно именно ощущать людей. А самое главное для нее чувство – это любовь, которой сейчас, по ее мнению, вокруг стало очень мало. И именно это и делает людей несчастными.

“Сейчас такое время, что многие зачерствели, превратились в сухарей, без души. Это неправильно, так не должно быть”, – написала в своем микроблоге звезда.

Пост вызвал массу комментариев, а большая часть поклонников оказалась согласна с теледивой. Но среди пользователей все же нашлись те, кто выявил связь публикации с личной жизнью артистки – так сказать, прочитал между строк.

“Все равно вы его не измените, Лера. Послушайте великую Раневскую. Они все дураки. А мы, да, всегда любим”, – обратилась к Лере Кудрявцевой одна из поклонниц.


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