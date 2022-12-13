 

Согласие Венгрии не блокировать помощь Украине обошлось ЕС разморозкой €5,8 млрд

13.12.2022, 16:05, Разное
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Постоянные представители стран ЕС одобрили выделение Украине €18 миллиардов в 2023 году и введение минимального налога в размере 15% на прибыль крупных корпораций, пишет El Periódico. Венгрия согласилась поддержать эти инициативы в обмен на доступ к средствам на восстановление после пандемии в размере €5,8 млрд. Однако Евросоюз всё же согласовал заморозку €6,3 миллиардов для Венгрии из Фонда сбалансированного развития.


АР

Практически в последний момент, как это часто бывает при принятии решений в рамках ЕС, в понедельник вечером членам союза удалось достичь соглашения, которое позволит утвердить макрофинансовую помощь Украине в размере €18 миллиардов и ввести минимальный налог, 15%, на прибыль крупных корпораций. Обе инициативы ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за решения Брюсселя не выплачивать стране помощь в размере свыше €13 млрд.

Как отмечает El Periódico, в понедельник в ходе длительной встречи постоянных представителей стран ЕС Будапешт уступил и гарантировал необходимое единогласие. «Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро до 2023 года», — объявила председательствующая в ЕС Чехия.

То же самое касается минимальной ставки корпоративного налога, которая будет применяться к крупным компаниям в соответствии с договорённостью более 130 стран Организации экономического сотрудничества и развития, достигнутой в прошлом году.

В обмен на это Венгрия получит доступ к средствам на восстановление после пандемии — €5,8 миллиардов в виде грантов, которые удерживались в течение полутора лет. Впрочем, большинство стран Евросоюза всё же согласовали заморозку средств из Фонда сбалансированного развития в размере €6,3 млрд.
 
По предложению Брюсселя, выделение средств будет зависеть от выполнения обещанных в рамках плана инвестиций и реформ, включая реформы, связанные с верховенством закона и борьбой с коррупцией. Как напоминает издание, если бы выделение средств не было утверждено до 31 декабря, Будапешт потерял бы 70% от суммы помощи.

Изначально ЕС планировал заморозить треть средств, то есть €7,5 млрд, из-за опасений, что эти деньги могут повлиять на развитие взяточничества в Венгрии. В понедельник страны решили отложить принятие решения и запросить у Брюсселя новый анализ предполагаемого прогресса в принятии реформ, достигнутого Венгрией с 19 ноября.

Анализ, направленный в прошлую пятницу Европейской комиссией послам 27 стран-членов, подтвердил первоначальную оценку риска для бюджета ЕС. В результате ведомство рекомендовало заморозить €7,5 млрд. Однако сумма была уменьшена в обмен на отказ Будапешта от своего вето по пакету помощи Киеву, пишет El Periódico.


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